نجران.. العثور على مواطن مفقود ميتا بالقرب من سيارته

(MENAFN
- Al Watan) أوضح المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي في تصريح لـ "الوطن" اليوم، أنه تم العثور على شخص مفقود متوفى بالقرب من سيارته، وهو مواطن يبلغ من العمر 38 عاما.
وأضاف أنه ورد بلاغ لعمليات جمعية ليث الساعة 21:50 من ظهر يوم الثلاثاء، وعلى الفور تم تحرك فرقة محافظة شرورة بعدد 7 آليات مع 13 فردا، بعد أخذ المعلومات وتفاصيلها، بالإضافة للإحداثيات التقريبية لموقع المفقود.
وأضاف: طلب الفريق الدعم من قبل مشرف محافظة شرورة وتم إرسال 5 فرق مع 10 أفراد، بالإضافة إلى الطيران الشراعي وطيران الدرون الحديث، وعند الساعة 6:30 من صباح اليوم الأربعاء وردنا بلاغ العثور على المفقود متوفىً.
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