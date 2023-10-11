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نجران.. العثور على مواطن مفقود ميتا بالقرب من سيارته

10/11/2023 2:19:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أوضح المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي في تصريح لـ "الوطن" اليوم، أنه تم العثور على شخص مفقود متوفى بالقرب من سيارته، وهو مواطن يبلغ من العمر 38 عاما.
وأضاف أنه ورد بلاغ لعمليات جمعية ليث الساعة 21:50 من ظهر يوم الثلاثاء، وعلى الفور تم تحرك فرقة محافظة شرورة بعدد 7 آليات مع 13 فردا، بعد أخذ المعلومات وتفاصيلها، بالإضافة للإحداثيات التقريبية لموقع المفقود.
وأضاف: طلب الفريق الدعم من قبل مشرف محافظة شرورة وتم إرسال 5 فرق مع 10 أفراد، بالإضافة إلى الطيران الشراعي وطيران الدرون الحديث، وعند الساعة 6:30 من صباح اليوم الأربعاء وردنا بلاغ العثور على المفقود متوفىً.

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