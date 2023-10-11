مسرحي: ذهبت للصين لحصد الذهب

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي كرم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، العداء السعودي، بطل ذهبية 400، بدورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي اختتمت مؤخرا في الصين، يوسف مسرحي، استقبلت جازان العداء الكبير بزفة شعبية من المطار إلى مسقط رأسه بحي الغصينية بأحد المسارحة.
وأبدى مسرحي سعادته بالإنجاز الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى السعودية والآسيوية بشكل خاص بانتزاعه أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي احتضنتها هانغتشو الصينية وبين بأن شعوره لا يوصف بعد سماعه النشيد الوطني السعودي معها تذكر أن على عاتقه حملا كبيرا.
مؤكدا أن التحدي الذي أطلقه في نسخة غوانزو 2010، بعدما حقق الميدالية البرونزية أن يكون بطلا في المرة القادمة تحقق، بفضل دعوات والديه والجماهير السعودية، ومدربه الوطني،
وبين مسرحي أنه ذكر في مقطع سابق انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مغادرته للبطولة بعدما سأله أحد الشباب بأنه ذاهب ليقشر الذهبية الصينية وليس لتقشير البصل وهو ما حدث.
ووجه العداء الكبير نصيحته للعدائين السعوديين الشباب بالمحافظة على لياقتهم البدنية، والمواظبة على التمارين والاستعداد جيدا للمنافسات لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
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- العداء السعودي توج بذهبية 400م الآسيوية
- العداء الكبير وعد بحصد الذهب وأوفى بوعده
- مسرحي أكد أنه قطع عهدا على نفسه أن يعود بطلا
- العداء الذهبي ينصح الواعدين بالمحافظة على التدريبات
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