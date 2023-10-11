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مسرحي: ذهبت للصين لحصد الذهب

10/11/2023 2:19:38 PM

(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي كرم أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، العداء السعودي، بطل ذهبية 400، بدورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي اختتمت مؤخرا في الصين، يوسف مسرحي، استقبلت جازان العداء الكبير بزفة شعبية من المطار إلى مسقط رأسه بحي الغصينية بأحد المسارحة.

وأبدى مسرحي سعادته بالإنجاز الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة السعودية بشكل عام ورياضة ألعاب القوى السعودية والآسيوية بشكل خاص بانتزاعه أول ميدالية سعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 التي احتضنتها هانغتشو الصينية وبين بأن شعوره لا يوصف بعد سماعه النشيد الوطني السعودي معها تذكر أن على عاتقه حملا كبيرا.

مؤكدا أن التحدي الذي أطلقه في نسخة غوانزو 2010، بعدما حقق الميدالية البرونزية أن يكون بطلا في المرة القادمة تحقق، بفضل دعوات والديه والجماهير السعودية، ومدربه الوطني،
وبين مسرحي أنه ذكر في مقطع سابق انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل مغادرته للبطولة بعدما سأله أحد الشباب بأنه ذاهب ليقشر الذهبية الصينية وليس لتقشير البصل وهو ما حدث.

ووجه العداء الكبير نصيحته للعدائين السعوديين الشباب بالمحافظة على لياقتهم البدنية، والمواظبة على التمارين والاستعداد جيدا للمنافسات لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
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