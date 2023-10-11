119 سباحا وسباحة بالبطولة العربية

(MENAFN
- Al Watan) يشارك المنتخب السعودي للسباحة في النسخة الثانية للبطولة العربية لفئتي الرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية خلال الفترة من الـ27 وحتى الـ30 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 119 سباحا وسباحة من 17 دولة عربية هي: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، اليمن، فلسطين، السودان، ليبيا، الجزائر، سورية، لبنان، تونس، جيبوتي، موريتانيا، المغرب والعراق.
وحددت اللجنة المنظمة الـ26 من أكتوبر موعدا للاجتماعات الفنية.
MENAFN11102023000089011017ID1107226945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.