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119 سباحا وسباحة بالبطولة العربية

10/11/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يشارك المنتخب السعودي للسباحة في النسخة الثانية للبطولة العربية لفئتي الرجال والسيدات، التي تستضيفها العاصمة الإماراتية خلال الفترة من الـ27 وحتى الـ30 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 119 سباحا وسباحة من 17 دولة عربية هي: السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، اليمن، فلسطين، السودان، ليبيا، الجزائر، سورية، لبنان، تونس، جيبوتي، موريتانيا، المغرب والعراق.
وحددت اللجنة المنظمة الـ26 من أكتوبر موعدا للاجتماعات الفنية.

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