1055 شهيدا حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 20 شهيدا وعشرات الجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية في حي الكرامة شمال قطاع غزة، والذي تعرض خلال الساعات الماضية لقصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1055 شهيداً و5184 جريحاً.
ولفتت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت 20 سيارة إسعاف، أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى، خلال العدوان المستمر على القطاع.
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