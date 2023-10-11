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1055 شهيدا حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة

10/11/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 20 شهيدا وعشرات الجرحى من تحت أنقاض البنايات السكنية في حي الكرامة شمال قطاع غزة، والذي تعرض خلال الساعات الماضية لقصف عنيف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 1055 شهيداً و5184 جريحاً.
ولفتت إلى أن طائرات الاحتلال قصفت 20 سيارة إسعاف، أثناء محاولتها انتشال الشهداء والجرحى، خلال العدوان المستمر على القطاع.

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