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غينيا الاستوائية تدعم استضافة السعودية لإكسبو وكأس العالم

10/11/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، والوفد المرافق له.
ونقل الجبير خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لحكومة وشعب غينيا الاستوائية بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله الرئيس مباسوغو تحياته وتقديره لخادم الحرمين ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه تعزيزها ونقلها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين بالمزيد من التقدم والازدهار.
وعبر رئيس غينيا الاستوائية خلال اللقاء، عن ترحيبه وتطلعه للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية الأولى التي تستضيفها المملكة خلال العام الجاري، وقدم الجبير شكر وتقدير المملكة لدعم جمهورية غينيا الاستوائية في استضافتها لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض وكأس العالم عام 2034.
كما التقى خلال الزيارة وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، وبحثوا خلاله، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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