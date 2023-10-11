(MENAFN
- Al Watan) يطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرعك أجرٌ لهم)، في عدد من مناطق المملكة، تشمل مدينة الرياض ومحافظة الأحساء، ومحافظة سكاكا، ومدينة الطائف، وتُختتم في محافظة جازان.
وتنطلق الحملة، التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، من مدينة الرياض بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم، حيث تبدأ غدًا في استقبال المتبرعين على مدى ثلاثة أيام في سوق الرياض بارك، حيث تم توفير بنك دم متنقل مزود بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.
وتأتي المبادرة ضمن جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لأبطالنا الشهداء رحمهم الله، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل تقديراً لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع على أرض الوطن.
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