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حملة للتبرع بالدم

10/11/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يطلق صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم حملة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرعك أجرٌ لهم)، في عدد من مناطق المملكة، تشمل مدينة الرياض ومحافظة الأحساء، ومحافظة سكاكا، ومدينة الطائف، وتُختتم في محافظة جازان.
وتنطلق الحملة، التي يعود أجرها لأبطالنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن الدين والوطن، من مدينة الرياض بالتعاون مع التجمع الصحي الثالث ومنصة وتين للتبرع بالدم، حيث تبدأ غدًا في استقبال المتبرعين على مدى ثلاثة أيام في سوق الرياض بارك، حيث تم توفير بنك دم متنقل مزود بأحدث ما توصلت إليه التقنية الطبية.
وتأتي المبادرة ضمن جهود صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين في القيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لأبطالنا الشهداء رحمهم الله، وترسيخ الهدف الإنساني النبيل في مجال البذل تقديراً لتضحياتهم التي بذلوها للدفاع على أرض الوطن.

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