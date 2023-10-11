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مليون شجرة بالجوف

10/11/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) واصلت أمانة منطقة الجوف تنفيذ أعمال الموسم التاسع من مبادرة ((الجوف واحة خضراء)) بشراكة مجتمعية مع القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي.
وغرست الأمانة بمشاركة منسوبي شركة الاتصالات السعودية أكثر من 80 شجرة على الطريق الإقليمي بمدينة سكاكا، ضمن أعمال الموسم التاسع للمبادرة التي أطلقها الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف، وتستهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال 10 سنوات، وتعمل الأمانة على تنفيذها.
وأشار المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، إلى تواصل أعمال التشجير ضمن الموسم التاسع للمبادرة في المواقع التي تم تحديدها مسبقاً وفق الخطة، بمشاركة منسوبي الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين من أبناء وبنات المنطقة، لتحقيق أهداف المبادرة في زيادة الغطاء النباتي واستدامة البيئة، منوهاً بالمشاركات المجتمعية للشركة وتعاونها مع الأمانة في كل ما يخدم المجتمع والمنطقة.

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