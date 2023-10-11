نزالات منتظرة للقتال المختلط بموسم الرياض

(MENAFN
- Al Watan) يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، في الثاني من مارس المقبل، حدثا يضم مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC، وسيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية الحدث بحضور : يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.
ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، : يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.
ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، ونائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC، ديف لويس
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