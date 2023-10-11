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نزالات منتظرة للقتال المختلط بموسم الرياض

10/11/2023 2:19:37 PM
(MENAFN- Al Watan) يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، في الثاني من مارس المقبل، حدثا يضم مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC، وسيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية الحدث بحضور : يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.
ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه، : يستضيف موسم الرياض ضمن فعالياته المشوقة في نسخته الرابعة ليلة مليئة بالإثارة والندية ضمن تحديات UFC Fight Night بالتعاون مع UFC، المنظمة الرائدة في العالم لفنون القتال المختلطة (MMA)، يوم السبت 2 مارس 2024.
ويضم الحدث مجموعة متنوعة من اللاعبين البارزين والمعروفين عالميًا في بطولات UFC، حيث سيعلن الرئيس التنفيذي لـ UFC، دانا وايت، عن الرياضيين المشاركين في الفعالية خلال الأشهر المقبلة.
وتم توقيع اتفاقية هذا الحدث بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، ونائب الرئيس الأعلى للفعاليات والتشغيل في للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنظمة UFC، ديف لويس

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