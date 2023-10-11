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إطلاق أول شركة طائرات مائية في السعودية

10/11/2023 2:19:36 PM
(MENAFN- Al Watan) رحّبت "البحر الأحمر الدولية"، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم - وجهتي "البحر الأحمر" و "أمالا" - بأولى زوراها في وجهة "البحر الأحمر".
ووصل إلى الوجهة صباح اليوم، الأربعاء، وفدٌ رفيع مكونٌ من عدد من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات، حيث هبطت الطائرة في "مطار البحر الأحمر الدولي" على متن رحلة "الخوط الجوية السعودية" التي تم تجهيزها خصيصاً لهذه الزيارة، والقادمة من الرياض، بشعار "وجهة البحر الأحمر". وقد تم منح الرحلة رمز رؤية السعودية SV2030 للدلالة على أهمية هذه اللحظة في المساهمة بتحقيق رؤيتنا الطموحة.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "البحر الأحمر الدولية" جون باغانو: "لقد حرصنا دوماً على قيادة التأثير، من خلال طموحنا بالعمل بشكل مختلف وبالطريقة الصحيحة من أجل الإنسان والطبيعة. واليوم نأتي في الطليعة ونتصدر مشهد تحقيق الطموحات مرةً أخرى، كوننا أول مشروع من المشاريع الكبرى التي ترحب رسمياً بزوارها".
وأضاف باغانو: "لقد تطلب بلوغ هذه اللحظة دعماً كبيراً من شركائنا في جميع أنحاء السعودية. وإنه لشرف أن نكون قادرين على إظهار امتناننا وشكرنا عبر استضافتهم في هذه الزيارة الخاصة. والآن مع استقبال "مطار البحر الأحمر الدولي" للرحلات الجوية وفق رحلات منتظمة، وبدء المنتجعات الأولى في تلقي الحجوزات، نستطيع القول إنها مسألة وقت فقط قبل أن يكتشف العالم بنفسه، مدى روعة ساحل البحر الأحمر بالسعودية".
واستمتع الزوار بجولة في الوجهة، تضمنت التوقف في منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" الذي بدأ بالفعل بتلقي طلبات الحجز خلال هذا العام من جميع أنحاء العالم، واطلعوا على العديد من التجارب التي من المقرر أن يتم توفيرها للزوار عند وصولهم للوجهة، بما في ذلك الرياضات المائية والغوص والمغامرات البرية المختلفة. واختُتمت الزيارة بإقامة لمدة ليلة واحدة في منتجع "سيكس سنسز الكثبان الجنوبية"، وهو أول منتجع يتم افتتاحه في وجهة "البحر الأحمر".
سيتم تشغيل "مطار البحر الأحمر الدولي" - الذي بدأ باستقبال الرحلات المباشرة من الرياض الشهر الماضي - بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪، وتجهيزه لتقديم وقود الطيران المستدام (SAF) كمعيار قياسي لجميع الطائرات المتجهة إليه، مما يقلل من البصمة البيئية للوجهة.

كما احتفلت "البحر الأحمر الدولية" أيضاً بإقلاع أول رحلة رسمية لطائرة مائية عبر شركتها التابعة، شركة "فلاي رد سي". وتم تأسيس الشركة - كأول شركة طائرات مائية في السعودية - بهدف نقل الزوار عبر الجو والمياه الصافية إلى المنتجعات المتفرقة بين جزر وجهة "البحر الأحمر"، بما في ذلك منتجع "سانت ريجيس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز-كارلتون ريزيرف" الذين سيتم الإعلان عن افتتاحهما خلال هذا العام.
وأضاف باغانو بهذا الخصوص: "بصفتي طياراً مرخصاً، فقد حظيت بمشاركة واسعة في الجهود المبذولة لبناء شركة "فلاي رد سي"، حيث كنا نهدف لإنشاء شركة تمكننا من الحفاظ على معايير عالية عبر كل نقطة نخدم فيها زورانا، مما يتيح لنا منصة انطلاق لاستكشاف التقنيات بغرض الحد من الأثر البيئي لصناعة الطيران، وإعطاء الأولوية لتوفير فرص وظيفية واعدة وطموحة للشباب السعودي، وبالتأكيد سيحقق "فلاي رد سي" هذه الغاية في كل الأصعدة".
ويتكون الأسطول الأولي لـ شركة "فلاي رد سي" من 4 طائرات مائية من طراز Cessna Caravan208 مزودة بتصاميم داخلية فاخرة وخدمات مميزة. وتستوعب كل طائرة طياراً وما يصل إلى 6 ركاب بأمتعتهم، لإيصالهم إلى المنتجعات الموجودة على الجزر المتفرقة، كما أنها تتسع أيضاً لما يصل إلى 9 ركاب لأخذهم في جولات جوية لمشاهدة المناظر الخلابة في الوجهة.
وتنفيذاً لالتزامنا بالعمليات المستدامة، اخترنا في "البحر الأحمر الدولية" أن يتم تزويد أسطول الطائرات المائية بوقود الطيران المستدام منذ بداية التشغيل، كما نبحث إمكانية تصنيع طائرات مائية كهربائية بالكامل، ونواصل العمل عن كثب مع الشركة المصنعة للطائرات الكهربائية ZeroAvia لتجربة تعديل الطائرات المائية من طراز Cessna Caravan وتزويدها بتقنية الدفع الهيدروجيني الكهربائي.
وتأكيداً على الاستثمار في المواهب السعودية الذي نتبناه في "البحر الأحمر الدولية، تم بالفعل إصدار أول ترخيص لكابتن سعودي لقيادة طائرة مائية تابعة لـ شركة "فلاي رد سي"، وتوظيف أول مهندسين متخصصين بالطائرات المائية في الوجهة.

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