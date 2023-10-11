إصابة برصاص الاحتلال في النبي صالح

إصابة برصاص الاحتلال في النبي صالح
التاريخ
10/11/2023 2:16:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب مواطن برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية ، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح، أصيب إثرها مواطن بالرصاص الحي في الخاصرة.
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