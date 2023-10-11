Wednesday, 11 October 2023 10:41 GMT

إصابة برصاص الاحتلال في النبي صالح

10/11/2023 2:16:37 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أصيب مواطن برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال على مدخل قرية النبي صالح، أصيب إثرها مواطن بالرصاص الحي في الخاصرة.


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