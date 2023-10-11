الخارجية تستنفر سفاراتنا وبعثاتنا لفضح جرائم الاحتلال ووقف العدوان المدمر على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أنها استنفرت طواقمها منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي المدمر على شعبنا، وأعلنت عن حالة الطوارئ في السلك الدبلوماسي الفلسطيني سواء في مقر الوزارة أو في جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين.

وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن الوزير المالكي طلب من سفارات دولة فلسطين، العمل على مدار الساعة، ورفع حالة التأهب لبذل أقصى الجهود في إطلاق أوسع حراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي يومي، باتجاه وزارات الخارجية، ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لفضح جرائم الاحتلال ومظاهر الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد اهلنا في قطاع غزة، بما في ذلك تزويد جميع الجهات الدولية برسائل متطابقة وتقارير متواصلة توثق كل جريمة بالصوت والصورة.

وقالت "تم تشكيل فرق عمل ولجان طوارئ للقيام بهذه المهام، وتزويدها بنقاط حديث وشروحات ومواقف سياسية، تفند روايات الاحتلال، وتطرح الرؤية الفلسطينية الرسمية لما يجري على ساحة الصراع، وتوضح المخاطر الحقيقية التي تترتب على استغلال الحكومة الإسرائيلية لوقوف أطراف دولية معها بحجة الدفاع عن النفس لارتكاب جرائم مروعة بحق أبناء شعبنا واستباحة قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتوظيف مجريات وتطورات الحرب والعدوان الإسرائيلي والتعامل معها كفرصة لتصفية القضية الفلسطينية وتشويه مطالب شعبنا، وتعميق التنكر لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة.

وأضافت أنها تتلقى تقارير متواصلة عن أنشطة وفعاليات سفارات دولة فلسطين وبعثاتها وحراكها المتواصل مع الدول والأطراف والمؤسسات والمنظمات الاممية كافة ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول، وكذلك ردود الفعل الدولية وتواصل العمل من أجل سحب البساط من تحت الحملات الإسرائيلية التضليلية.

وأوضحت الوزارة أن المالكي يقوم بسلسلة اتصالات مع نظرائه على المستوى الدولي وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء والأصدقاء، مطالبا بحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها فورا وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المالكي سيشارك اليوم في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي دعت له دولة فلسطين والذي سيعقد في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث سيلقي كلمة مهمة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضية شعبنا، وسيعقد أيضاً سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع نظرائه الأشقاء العرب على هامش هذا اللقاء لتنسيق الحراك السياسي والدبلوماسي المطلوب على المستويات الإقليمية والدولية كافة لحماية شعبنا عامة وفي قطاع غزة بشكل خاص. وسيشكل اجتماع اليوم في القاهرة المحطة الأولى من سلسلة اجتماعات ولقاءات إقليمية ودولية لتحقيق المطالب الفلسطينية والعربية في هذه المرحلة وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان وتأمين وصول الاحتياجات والمساعدات الأساسية إلى قطاع غزة.



