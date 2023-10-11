Wednesday, 11 October 2023 10:40 GMT

إصابة طفل برصاص الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم

10/11/2023 2:16:36 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت/PNN/أصيب طفل (15 عاما) برصاص الاحتلال، اليوم الاربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان احمد صلاح، بأن المواجهات تركزت في منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة طفل بعيار ناري حي في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفى اليمامة في الخضر لتلقي العلاج .


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