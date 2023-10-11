إصابة طفل برصاص الاحتلال في الخضر جنوب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت/PNN/أصيب طفل (15 عاما) برصاص الاحتلال، اليوم الاربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان احمد صلاح، بأن المواجهات تركزت في منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة طفل بعيار ناري حي في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفى اليمامة في الخضر لتلقي العلاج .
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