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إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم

10/11/2023 2:16:35 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم، بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي.


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