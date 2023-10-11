إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم

إصابة ثلاثة شبان برصاص الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم
التاريخ
10/11/2023 2:16:35 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في بيت لحم، بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي.
MENAFN11102023000205011050ID1107226901
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.