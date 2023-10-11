إغلاق محل تجاري لرفعه الأسعار وإخطار شركتين لتوزيع الأرز والطحين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/ أخطرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، شركتين متخصصتين في توزيع الأرز والطحين على المخابز والمحالّ التجارية لتوجهما نحو رفع الأسعار.
وبينت الوزارة، في بيان، أن الشركتين التزمتا بعدم رفع الأسعار على المحالّ التجارية والمخابز تحت طائلة المسؤولية القانونية، لافتة الى أنه ليس هناك أي مبرر لرفع الأسعار في ظل توفر مخزون قديم من السلع.
وشددت الوزارة في بيانها على أن طواقمها بالتعاون مع الاجهزة الامنية لن تسمح لأي أحد بالعبث بالأمن الغذائي والتلاعب بالأسعار، داعية المواطنين إلى الابلاغ عن اي حالة استغلال أو
تلاعب بالاسعار عبر الرقم المباشر 129.
وفي السياق ذاته، أصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، قرارا بإغلاق محل لبيع الخضار في إحدى بلدات المحافظة، لاستغلال الظروف الراهنة وقيامه برفع الأسعار بشكل جنوني مستغلا حاجة المواطنين.
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