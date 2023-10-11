إغلاق محل تجاري لرفعه الأسعار وإخطار شركتين لتوزيع الأرز والطحين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/ أخطرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، شركتين متخصصتين في توزيع الأرز والطحين على المخابز والمحالّ التجارية لتوجهما نحو رفع الأسعار.

وبينت الوزارة، في بيان، أن الشركتين التزمتا بعدم رفع الأسعار على المحالّ التجارية والمخابز تحت طائلة المسؤولية القانونية، لافتة الى أنه ليس هناك أي مبرر لرفع الأسعار في ظل توفر مخزون قديم من السلع.

وشددت الوزارة في بيانها على أن طواقمها بالتعاون مع الاجهزة الامنية لن تسمح لأي أحد بالعبث بالأمن الغذائي والتلاعب بالأسعار، داعية المواطنين إلى الابلاغ عن اي حالة استغلال أو

تلاعب بالاسعار عبر الرقم المباشر 129.

وفي السياق ذاته، أصدر محافظ سلفيت عبد الله كميل، قرارا بإغلاق محل لبيع الخضار في إحدى بلدات المحافظة، لاستغلال الظروف الراهنة وقيامه برفع الأسعار بشكل جنوني مستغلا حاجة المواطنين.



