بنك فلسطين يتبرع ب500 ألف دولار لصالح توفير المواد الغذائية للنازحين بغزة عبر برنامج الأغذية العالمي (WFP)

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN /
قدّم بنك فلسطين تبرعاً عاجلاً بقيمة 500 ألف دولار لصالح توفير المواد الغذائية للنازحين في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في قطاع غزة، وذلك عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP).
وتأتي مبادرة البنك بهدف مدّ يد العون والمساندة لأهلنا في القطاع الذين نزحوا من بيوتهم جراء الحرب، وتوفير المواد الأساسية والغذائيةلنحو 200 ألف نازح يتواجدون في مدارس (الأونروا) بقطاع غزة،وذلك استجابةً لنداء الاستغاثة العاجل الذي أطلقه برنامج الأغذيةالعالمي يوم أمس الثلاثاء، في ظل تزايد أعداد النازحين إلى مدارس الوكالة.
ويتابع البنك رصده للاحتياجات العاجلة للنازحين مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا، بهدف دراسة التدخلات الإنسانية والإغاثية الممكنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية الإنسانية، وذلك دعماً لجهود الإغاثة لصالح أبناء شعبنا المتضررين، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية والغذائية والمياه في قطاع غزة.
وثمّن بنك فلسطين جهود برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا لمواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لعشرات الآلاف من العائلات في غزة التي نزحت إلى مراكز الإيواء في مدارس الأونروا.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أطلق "عملية طوارئ" تهدف إلى توفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية.
جدير بالذكر، أن بنك فلسطين دأب على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي التزاماً بدوره المجتمعي والتنموي الريادي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
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