بنك فلسطين يتبرع ب500 ألف دولار لصالح توفير المواد الغذائية للنازحين بغزة عبر برنامج الأغذية العالمي (WFP)

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN /قدّم بنك فلسطين تبرعاً عاجلاً بقيمة 500 ألف دولار لصالح توفير المواد الغذائية للنازحين في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) في قطاع غزة، وذلك عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP).

وتأتي مبادرة البنك بهدف مدّ يد العون والمساندة لأهلنا في القطاع الذين نزحوا من بيوتهم جراء الحرب، وتوفير المواد الأساسية والغذائيةلنحو 200 ألف نازح يتواجدون في مدارس (الأونروا) بقطاع غزة،وذلك استجابةً لنداء الاستغاثة العاجل الذي أطلقه برنامج الأغذيةالعالمي يوم أمس الثلاثاء، في ظل تزايد أعداد النازحين إلى مدارس الوكالة.

ويتابع البنك رصده للاحتياجات العاجلة للنازحين مع برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا، بهدف دراسة التدخلات الإنسانية والإغاثية الممكنة بالتنسيق مع المنظمات الدولية الإنسانية، وذلك دعماً لجهود الإغاثة لصالح أبناء شعبنا المتضررين، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية والغذائية والمياه في قطاع غزة.

وثمّن بنك فلسطين جهود برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأونروا لمواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لعشرات الآلاف من العائلات في غزة التي نزحت إلى مراكز الإيواء في مدارس الأونروا.

وكان برنامج الأغذية العالمي قد أطلق "عملية طوارئ" تهدف إلى توفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية.

جدير بالذكر، أن بنك فلسطين دأب على تقديم الدعم الإنساني والإغاثي التزاماً بدوره المجتمعي والتنموي الريادي الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.