3 شهداء بينهم طفلان و11 إصابة برصاص الاحتلال ومستعمريه في قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس /PNN / استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين في بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وافادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.
وبحسب المصادر المحلية فان شهداء بلدة قصرة هم معاذ رائد عودة و مصعب عبدالحليم أبو ريدة و عبادة سائد أبو سرور، حيث ارتقوا برصاص الجيش ومستوطنين خلال التصدي لهجوم مستوطنين على أطراف بلدة قصرة جنوب نابلس.
وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطواقم نقلت 11 مواطنا
أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين جنوب البلدة إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومستشفى سلفيت الحكومي، بعضهم جروحه حرجة.
وأصافت أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا النار خلال المواجهات على إسعاف عقربا بشكل مباشر وأصابوا زجاج المركبة
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