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3 شهداء بينهم طفلان و11 إصابة برصاص الاحتلال ومستعمريه في قصرة جنوب نابلس

10/11/2023 2:16:32 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس /PNN / استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلان، وأصيب 11 آخرون، بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين في بلدة قصرة، جنوب نابلس.

وافادت مصادر طبية بأن طواقم الهلال الأحمر نقلت شهيدين (16و17 عاما) من مركز الجزائر الطبي بالبلدة إلى مستشفى رفيديا، فيما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد مصاب ثالث بمستشفى رفيديا متأثرا بإصابته.

وبحسب المصادر المحلية فان شهداء بلدة قصرة هم معاذ رائد عودة و مصعب عبدالحليم أبو ريدة و عبادة سائد أبو سرور، حيث ارتقوا برصاص الجيش ومستوطنين خلال التصدي لهجوم مستوطنين على أطراف بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر طبية ومحلية بأن الطواقم نقلت 11 مواطنا
أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال ومستعمرين جنوب البلدة إلى مستشفى رفيديا بمدينة نابلس ومستشفى سلفيت الحكومي، بعضهم جروحه حرجة.

وأصافت أن قوات الاحتلال والمستعمرين أطلقوا النار خلال المواجهات على إسعاف عقربا بشكل مباشر وأصابوا زجاج المركبة

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