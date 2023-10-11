إسرائيل ترفض : مساعي مصرية حثيثة للتوصل لوقف انساني لاطلاق النار لمدة ٤٨ ساعة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN /قالت مصادر اعلامية عبرية ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا للتوصل لوقف إنسانيا لإطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات والإحتياجات الأساسية للقطاع .

وقالت المصادر العبرية ان

الإتصالات لم تنجح بعد، لكنها موجودة وهناك ضغط مصري كبير يبذل بهذا الاطار.

من جهتها قالت ‏مصادر لقناة العربية السعوية ان مصر في اطار جهودها تلقت تعهدا من حماس بعدم إساءة معاملة الاسرى الاسرائيليين ومزدوجي الجنسية.

بدورها قالت

مصادر لـقناة العربي الجديد ان هناك ترتيبات حالية بين مصر وقطر وتركيا من أجل تمويل حزم مساعدات عاجلة عبر معبر رفح حال جرى التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي