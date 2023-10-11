إسرائيل ترفض : مساعي مصرية حثيثة للتوصل لوقف انساني لاطلاق النار لمدة ٤٨ ساعة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة /PNN /قالت مصادر اعلامية عبرية ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا للتوصل لوقف إنسانيا لإطلاق النار لمدة 48 ساعة في قطاع غزة من أجل إدخال المساعدات والإحتياجات الأساسية للقطاع .
وقالت المصادر العبرية ان
الإتصالات لم تنجح بعد، لكنها موجودة وهناك ضغط مصري كبير يبذل بهذا الاطار.
من جهتها قالت مصادر لقناة العربية السعوية ان مصر في اطار جهودها تلقت تعهدا من حماس بعدم إساءة معاملة الاسرى الاسرائيليين ومزدوجي الجنسية.
بدورها قالت
مصادر لـقناة العربي الجديد ان هناك ترتيبات حالية بين مصر وقطر وتركيا من أجل تمويل حزم مساعدات عاجلة عبر معبر رفح حال جرى التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي
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