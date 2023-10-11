Wednesday, 11 October 2023 10:40 GMT

الأمم المتحدة| البرازيل في مجلس حقوق الانسان

10/11/2023 2:13:01 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil

برازيليا – بمجموع 144 صوت، تم انتخاب البرازيل يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة (CHD) للفترة 2024- 2026. حيث ستكون هذه الولاية السادسة للبرازيل كعضو في هذا المجلس. حيث جرى التصويت خلال الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك – الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان صحفي بأن انتخاب البرازيل يعكس الاعتراف الدولي بالتزام البلاد في تعزيز الدفاع عن حقوق الانسان حول العالم.

وجاء في البيان” ستعمل البرازيل خلال ولايتها الجديدة كي يكون مجلس حقوق إنسان أكثر كفاءة وستسعى لتعزيز دور هذه الهيئة في معالجة الأسباب الهيكلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ودعم الحوار البناء والتعاون الدولي”

وخلال ترشحها تعهدت البرازيل بالتزامها في الكفاح ضد انتهاكات حقوق الانسان ومكافحة التعذيب والعنصرية، ومواجهة فتك الشباب ودعاة حماية البيئة والوصول إلى تطوير حقوق الإنسان.

وبالإجمال, تم انتخاب 15 عضواً للفترة 2024-2026 وهم البانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان، والكويت، وملاوي، وهولندا.

منقول عن أخبار الأمم المتحدة

مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة

MENAFN11102023000213011057ID1107226881

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث