الأمم المتحدة| البرازيل في مجلس حقوق الانسان

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
برازيليا – بمجموع 144 صوت، تم انتخاب البرازيل يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة (CHD) للفترة 2024- 2026. حيث ستكون هذه الولاية السادسة للبرازيل كعضو في هذا المجلس. حيث جرى التصويت خلال الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك – الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان صحفي بأن انتخاب البرازيل يعكس الاعتراف الدولي بالتزام البلاد في تعزيز الدفاع عن حقوق الانسان حول العالم.
وجاء في البيان” ستعمل البرازيل خلال ولايتها الجديدة كي يكون مجلس حقوق إنسان أكثر كفاءة وستسعى لتعزيز دور هذه الهيئة في معالجة الأسباب الهيكلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ودعم الحوار البناء والتعاون الدولي”
وخلال ترشحها تعهدت البرازيل بالتزامها في الكفاح ضد انتهاكات حقوق الانسان ومكافحة التعذيب والعنصرية، ومواجهة فتك الشباب ودعاة حماية البيئة والوصول إلى تطوير حقوق الإنسان.
وبالإجمال, تم انتخاب 15 عضواً للفترة 2024-2026 وهم البانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان، والكويت، وملاوي، وهولندا.
منقول عن أخبار الأمم المتحدة
مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة
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