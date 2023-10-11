الأمم المتحدة| البرازيل في مجلس حقوق الانسان

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

برازيليا – بمجموع 144 صوت، تم انتخاب البرازيل يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر لعضوية مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة (CHD) للفترة 2024- 2026. حيث ستكون هذه الولاية السادسة للبرازيل كعضو في هذا المجلس. حيث جرى التصويت خلال الاجتماع الـ 78 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك – الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان صحفي بأن انتخاب البرازيل يعكس الاعتراف الدولي بالتزام البلاد في تعزيز الدفاع عن حقوق الانسان حول العالم.

وجاء في البيان” ستعمل البرازيل خلال ولايتها الجديدة كي يكون مجلس حقوق إنسان أكثر كفاءة وستسعى لتعزيز دور هذه الهيئة في معالجة الأسباب الهيكلية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ودعم الحوار البناء والتعاون الدولي”

وخلال ترشحها تعهدت البرازيل بالتزامها في الكفاح ضد انتهاكات حقوق الانسان ومكافحة التعذيب والعنصرية، ومواجهة فتك الشباب ودعاة حماية البيئة والوصول إلى تطوير حقوق الإنسان.

وبالإجمال, تم انتخاب 15 عضواً للفترة 2024-2026 وهم البانيا والبرازيل وبلغاريا وبوروندي والصين وكوت ديفوار وكوبا وجمهورية الدومينيكان وفرنسا وغانا وإندونيسيا واليابان، والكويت، وملاوي، وهولندا.

منقول عن أخبار الأمم المتحدة

مجلس حقوق الانسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة