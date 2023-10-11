الطلب السعودي يشجّع على تربية الأغنام في البرازيل

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – ما زالت قطعان الماشية في البرازيل من الماعز والأغنام صغيرة مقارنةً بأكبر قطعان الماشية في العالم، إلّا أنّ قرار حكومة المملكة العربية السعودية الأخير يمكن أن يشجع على زيادة الإنتاج. إذ و بعد زيارة وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، كارلوس فافارو، إلى الدولة الخليجية في نهاية يوليو/تموز من هذا العام، فتحت الحكومة المحلية أبواب سوقها للحم الأغنام والماعز المنتجة في البرازيل.

وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، فقد بلغت قيمة الاستهلاك الظاهر للحم الأغنام في المملكة العربية السعودية 109.54 ألف طن في عام 2020، بينما بلغت قيمته من الماعز 56.63 ألف طن. علماً بأنّ الاستهلاك الظاهر يمثّل إجمالي إنتاج سلعة ما، زائداً الواردات و ناقصاً الصّادرات، مما يعكس الكمية الإجمالية المتاحة في البلاد من تلك السلعة. و عليه فإنّ هذه الأرقام تشير إلى وجود طلب كبير على لحوم الأغنام والماعز في المملكة العربية السعودية، مما يمكن أن يمثل فرصة هامة للمنتجين البرازيليين.

و بحسب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية (Mapa) في البرازيل، يشمل الاتفاق الصحي المبرم بين البلدين تصدير لحوم ومنتجات لحوم الأغنام (أغنام، وأكباش، وحملان) والماعز (ماعز، وتيوس، وجدعان). الأمر الذي يراه رئيس اتحاد مربي الأغنام البرازيليين (Arco)، إديموندو فيريرا جريسلر، كفرصة كبيرة للبرازيل، ولكن بحسب قوله فإن القطيع الصغير يجعل من الصعب تلبية الطلبين المحلي والدولي.

في هذا السياق يقول جريسلر:“لا شكّ بأنّ هذه السوق المستقرّة هي خطوة كبيرة نحو السوق الدولية، و هي أمرٌ مُواتٍ للغاية، ومع ذلك، لن يتم ترسيخه إلا عندما نشهد زيادة في قطيع الماشية”.

أفاد جريسلر أيضاً بأنّ إجمالي قطيع الأغنام البرازيلي (في الصورة أعلاه) يبلغ 20.5 مليون رأس، والجزء الأكبر من الإنتاج يتواجد في منطقة الشمال الشرقي. حيث تُربى حوالي 12 مليون رأس في هذه المنطقة، ومعظمها من سلالات لا تنتج صوفًا وتُخصص للذبح وإنتاج اللحوم، مثل سلالة سانتا إينيس، وبالنسبة للسلالات المنتجة للصوف و التي تُربى في جنوب البرازيل، فتُخصص بعضها لإنتاج المنسوجات، والبعض الآخر يمكن استخدامه لإنتاج صوف ذو جودة أقل، كما لإنتاج اللحوم. لكن من جهته، أشار جريسلر إلى وجود إمكانية لزيادة الإنتاج في البلاد.

الماعز

هناك تحدّياتٌ وفرصٌ أيضًا في سوقٍ أُخرى تم فتحها من قبل المملكة العربية السعودية، و هي سوق الماعز. إلّا أنّ قطيع الماعز البرازيلي، و الذي يتمركز أيضاً في شمال شرق البلاد، هو أصغر بكثير من القطعان الأخرى، حيث يتكون من 11.9 مليون رأس فقط، وذلك وفقًا لاستبيان الثروة الحيوانية لعام 2021 و هو البحث الذي أجراه ونشره المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE).

و تبعاً لمشرف قسم التنقيب وتقييم التكنولوجيا في الشركة البرازيلية لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية (Embrapa) لقطاعيّ الماعز والأغنام، فيتور كوتينهو دوس سانتوس، فإنّه لمن المفترض أن يتَّبِع تطوير سوق الماعز نفسَ الخطوات التي اتّبعها سوق الأغنام. يقول فيتور:“نلاحظ أن مصانع الذبح والمجمدات مستعدّة أكثر فأكثر تقنيًا، كما أنّها تحملُ الشهادات الصحية وشهادات الجودة المناسبة للوصول إلى الأسواق المحلية والوطنية والدولية”. علماً بأنّ بيانات منظمة الفاو المذكورة من قبل Embrapa تشير إلى أن البرازيل تمتلك الرتبة 21 عالميًا من حيث كِبر قطيع الماعز.

ترجمته من البرتغالية: يارا عثمان

ليليان ألفيس/ الشركة البرازيلية لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية (Embrapa)