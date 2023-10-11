تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقلت وسائل الإعلام موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، مع النصر، عقب انضمامه للنادي السعودي منذ 10 أشهر.وأكد الإعلامي الرياضي علي الحربي، على أن الأسطورة البرتغالية، أخبر الإدارة النصراوية، برغبته في تجديد عقده مع الفريق الأول، حتى الاعتزال.ومساء الثلاثاء عاد الإعلامي الرياضي نفسه، للكشف عن تطورات جديدة في مستقبل كريستيانو مع قلعة العالمي، حيث أعلن موعد توقيع العقود الجديدة بين الطرفين.وأوضح الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن رونالدو سيوقع عقوده الجديدة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024"، بشكل مؤكد.

وأشار علي الحربي، إلى أن هذا العقد الجديد، سيتم تفعيله في يناير 2025، على أن يمتد لمدة عامين، حتى نفس الشهر من سنة 2027.



وسجل رونالدو 25 هدفا وصنع 8 آخرين مع نادي النصر، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.



يذكر أن رونالدو البالغ 38 عاما، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبا.

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