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بايرن ميونخ يشخص إصابة نجمه

10/11/2023 10:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر نادي بايرن ميونخ بيانا رسميا لإيضاح طبيعة إصابة مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، التي تعرض لها هذا الأسبوع.
وتلقى النادي الألماني ضربة مباغتة بمجرد انضمام أوباميكانو لمعسكر منتخب فرنسا، الذي غادره يوم الاثنين الماضي بسبب الإصابة.
وأعلن بايرن في بيان صباح اليوم الأربعاء أن أوباميكانو يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى.
وأوضح النادي أن الإصابة ضربت لاعبه أمام فرايبورج يوم الأحد الماضي، قبل الانضمام لمعسكر منتخب الديوك، وستؤدي إلى غيابه بعض الوقت.
وبحسب تقارير إعلامية فإن دايوت أوباميكانو سيغيب لنحو 3 أسابيع.
على جانب آخر، أشار بايرن إلى إحراز المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت تقدما في عملية تعافيه من الإصابة التي طالته في الركبة مؤخرا.
وأشار إلى بدء دي ليخت الركض فوق العشب، أمس الثلاثاء، مما يعجل بعودته للملاعب بمجرد انتهاء فترة التوقف الدولي.
وفي غياب دايوت أوباميكانو ودي ليخت، يعتبر كيم مين جاي الوافد الجديد، هو المدافع الوحيد من أصحاب الخبرة، المتاح للمشاركة.

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