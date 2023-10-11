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زيدان يكشف عن موقفه من العودة للتدريب

10/11/2023 10:11:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، عن موقفه من العودة للتدريب خلال الفترة المقبلة.
ولم يتول زيدان تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد، عقب ولايته الثانية مع الملكي في 2021.
وقال زيدان، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عن تجربته المقبلة: "لا جديد، ولا يوجد أي شيء حتى الآن، حاليا أستمتع مع عائلتي، وسنرى ما سيحدث في المستقبل".
وأضاف زيزو، خلال التصريحات التي نقلها الصحفي فابريزيو رومانو، خبر انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "الشائعات ستظل مستمرة طالما أنا أعمل كمدير فني، وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".
وارتبط اسم زيزو بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية، مثل مارسيليا وباريس سان جيرمان، حتى أن البعض رشحوه ليتولى القيادة الفنية لمنتخب الفرنسي قبل تجديد عقد ديديه ديشامب مؤخرا.

ملاعب


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