شرط جزائي سري في عقد تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، عن الشرط الجزائي“السري” في عقد الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لـ باير ليفركوزن الألماني.



وتولى ألونسو تدريب فريق ليفركوزن في أكتوبر من العام الماضي، ويرتبط عقده مع الفريق حتى صيف 2026.

ويواصل ألونسو تقديم أداء ممتاز مع ليفركوزن، حيث يتصدر رفقتهم جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 19 نقطة، بعد مرور 7 جولات من انطلاق المسابقة، وهو أحد 3 فرق فقط في المسابقة لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وبحسب صحيفة“آس” الإسبانية نقلًا عن“بيلد”، فإن هناك بند متفق عليه في عقد ألونسو مع ليفركوزن، يسمح له بالمغادرة العام المقبل، لتدريب واحد من 3 فرق فقط.

وأوضح التقرير أن ليفركوزن اتفق مع ألونسو على بند إنهاء عقد صالح فقط لـ 3 أندية، وهي الأندية التي لعب لها خلال مسيرته الكروية، ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونخ الألماني، وليفربول الإنجليزي.

وتابعت الصحيفة أنه على الرغم من أن عقد ألونسو ممتد مع ليفركوزن لمدة 3 أعوام إضافية، إلا أنه يمكن تولي منصب المدير الفني لأي من الفرق المذكورة سلفًا، بدءًا من الصيف المقبل، عندما يدخل البند المذكور حيز التنفيذ.

وذكر التقرير أن المبلغ المتفق عليه بخصوص ذلك الشرط غير معروف حتى الآن.

وربطت تقارير صحفية، ألونسو، بتدريب فريقه السابق ريال مدريد خلفًا لـ كارلو أنشيلوتي الذي تدرب تحت قيادته في نفس الفريق، وتُوجا سويًا بدوري أبطال أوروبا عام 2014.

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