بوتين: القضية الفلسطينية في قلب كل مسلم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب المستمرة في قطاع غزة، ووصف "سياسة الاستيطان" الإسرائيلية بأنها أحد أسباب اندلاع أعمال العنف الجديدة.



وأشار إلى أن: "القضية الفلسطينية هي في قلب كل مسلم ويعتبرونها ظلما".



وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.



ووفقا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.

RT