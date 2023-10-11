فيديو- الولاد ماتوا بدون ما ياكلوا .. فلسطينية تستغيث بحرقة
التاريخ
10/11/2023 10:11:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استغاثت فلسطينية من قطاع غزة بمساعدتهم ودعمهم عقب الدمار الذي خلفه القصف الاسرائيلي على القطاع .
ووثق مقطع فيديو الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل ام مكلومة من امام احد مستشفيات قطاع غزة وهي تستغيث بحرقة ، قائلة :" بكفي يا عالم ظلم .. الولاد ماتوا بدون ما ياكلوا ..يشهد علي الله "
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