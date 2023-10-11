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الخصاونة: نلتزم بالوقوف صفا واحدا خلف الملك الوصي على مقدسات القدس

10/11/2023 10:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأربعاء، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بتجديد ثقة زملائه وزميلاته النواب وانتخابه رئيسا للمجلس.
وقال الخصاونة، إن مجلس النواب مؤسسة دستورية وطنية متمكنة أنجزت الكثير في إطار التشريعات الناظمة لمشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وأضاف رئيس الوزراء“نلتزم بالوقوف صفا واحدا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحمايتها والذود عنها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس الشرقية”.

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