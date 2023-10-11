لإضفاء جو إيجابي في منزلك.. تجنبوا هذه الألوان في الدهانات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يصادف البعض حيرة عند اختيار ألوان دهانات لغرف المنزل، ويحتاج البعض الآخر لتغيير ألوان غرف المنزل رغبة منه في الشعور بالطاقة والحيوية والإيجابية.



وبحسب ما نشره موقع India Today، فإن الألوان التي يتم اختيارها لمساحة غرف المعيشة يمكن أن تعكس أيضًا الطاقات الإيجابية أو السلبية، لذا يجب تجنب استخدام الألوان التالية:

1. أخضر غامق

يرتبط اللون الأخضر الداكن بالتعلق المفرط بالممتلكات المادية، على الرغم من أن درجات اللون الأخضر الفاتحة تكون أكثر ملاءمة.



2. أسود

يرتبط اللون الأسود بالظلام والسلبية التي يمكن أن تخلق جوًا ثقيلًا إذا تم استخدامها بشكل مفرط.



3. بني غامق

يمكن تفسير اللون البني الداكن على أنه ثقيل للغاية في حالة الإفراط في استخدامه ويجب تجنبه لمنع وجود مساحة من السلبية.

4. رمادي

يمكن أن يُنظر إلى اللون الرمادي أحيانًا على أنه باهت أو يفتقر إلى الحيوية، كما أن الاستخدام الزائد له يمكن أن يخلق بيئة رتيبة أو غير ملهمة.

5. الألوان الباهتة

إن الألوان التي تفتقر إلى الحيوية والسطوع لا تخلق جوًا راقًا أو مفعمًا بالحيوية.

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