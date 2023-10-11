جمعية الفنادق : 33.2% حجوزات الفنادق الملغاة للشهر الحالي والمقبل بسبب احداث غزة
التاريخ
10/11/2023 10:11:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكدت جمعية الفنادق الأردنية ان نسبة الغاء حجوزات الفنادق لشهري تشرين الاول الحالي وتشرين الثاني المقبل في عموم المملكة وصلت لـ 33.2 % ، بسبب الاحداث الاخيرة في قطاع غزة .
واشارت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء ان نسبة الحجوزات الملغاة توزعت على محافظات المملكة كالتالي :" العاصمة عمان 17%" ، البحر الميت38% ، البترا 33% ، العقبة 30% ، مادبا 48% .
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