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مستعمرون يطلقون النار على المزارعين في سلفيت

10/11/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلق مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على المزارعين المتواجدين في أراضيهم في بلدة كفر الديك غرب سلفيت وقرية مردا شمال سلفيت.


وأفادت مصادر لـــ"وفا " بأن المستعمرين أطلقوا الرصاص الحي صوب المزارعين المتواجدين في أراضيهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون وذلك بهدف ترهيبهم وطردهم من أراضيهم، ولم يبلغ عن وجود إصابات حتى اللحظة.


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