مستعمرون يطلقون النار على المزارعين في سلفيت

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أطلق مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، النار على المزارعين المتواجدين في أراضيهم في بلدة كفر الديك غرب سلفيت وقرية مردا شمال سلفيت.
وأفادت مصادر لـــ"وفا " بأن المستعمرين أطلقوا الرصاص الحي صوب المزارعين المتواجدين في أراضيهم أثناء قطفهم ثمار الزيتون وذلك بهدف ترهيبهم وطردهم من أراضيهم، ولم يبلغ عن وجود إصابات حتى اللحظة.
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