8 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنزلين بمدينة رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد مساء اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلين بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت المنزلين دون سابق إنذار، ويعود أحدهما لعائلة زنون، والآخر لعائلة العاجز.
وأضاف ان طائرات الاحتلال استهدفت 3 شقق سكنية في برج الكرمل المجاور لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وألحقت بها أضرارا جسيمة.
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