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8 شهداء بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمنزلين بمدينة رفح

10/11/2023 10:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استشهد مساء اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلين بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وقال مصدر إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت المنزلين دون سابق إنذار، ويعود أحدهما لعائلة زنون، والآخر لعائلة العاجز.
وأضاف ان طائرات الاحتلال استهدفت 3 شقق سكنية في برج الكرمل المجاور لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وألحقت بها أضرارا جسيمة.




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