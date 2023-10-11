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الدولار يستقر مع ترقب صدور محضر الفيدرالي

10/11/2023 10:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقر الدولار إلى حد كبير أمام العملات الكبرى مع ترقب المستثمرين لصدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم وكذلك صدور بيانات أساسية عن التضخم غدا وذلك لاستشفاف مؤشرات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.
كما يركز المستثمرون على تبعات الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط مع ظهور ملامح للتحول لسوق الملاذ الآمن في الأيام القليلة الماضية.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات منافسة كبرى قليلا بنسبة 0.1 % إلى 105.82 بعد أن تراجع في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 105.6.




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