مؤشرات حيوية ترتبط بطول العمر الاستثنائي

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة «جيروساينس» عن بعض المؤشرات الحيوية الشائعة، لدى الأشخاص، الذين تجاوزوا سن التسعين.
ومكنت الدراسة الحديثة من مقارنة ملفات العلامات الحيوية، التي تم قياسها طوال الحياة بين الأشخاص، الذين عاشوا عمراً مديداً بشكل استثنائي (لذين تجاوزوا عمر 100 عام) وأقرانهم ،الذين عاشوا عمراً أقصر حتى الآن.
وفي الدراسة تم تضمين 12 مؤشراً حيوياً، ووجد العلماء، بشكل عام، أن أولئك الذين وصلوا إلى عيد ميلادهم المئة كانت لديهم مستويات أقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك اعتباراً من الستينيات وما فوق، كما وجدوا أن جميع المؤشرات الحيوية الـ 12 باستثناء اثنين (الآلات والألبومين) أظهرت ارتباطاً باحتمالية بلوغ سن 100 سنة.
وكان لدى الأشخاص في أدنى المجموعات الخمس، من حيث مستويات الكوليسترول الكلي، والحديد فرصة أقل للوصول إلى 100 عام.
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