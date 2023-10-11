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مؤشرات حيوية ترتبط بطول العمر الاستثنائي

10/11/2023 10:02:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة «جيروساينس» عن بعض المؤشرات الحيوية الشائعة، لدى الأشخاص، الذين تجاوزوا سن التسعين.

ومكنت الدراسة الحديثة من مقارنة ملفات العلامات الحيوية، التي تم قياسها طوال الحياة بين الأشخاص، الذين عاشوا عمراً مديداً بشكل استثنائي (لذين تجاوزوا عمر 100 عام) وأقرانهم ،الذين عاشوا عمراً أقصر حتى الآن.

وفي الدراسة تم تضمين 12 مؤشراً حيوياً، ووجد العلماء، بشكل عام، أن أولئك الذين وصلوا إلى عيد ميلادهم المئة كانت لديهم مستويات أقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك اعتباراً من الستينيات وما فوق، كما وجدوا أن جميع المؤشرات الحيوية الـ 12 باستثناء اثنين (الآلات والألبومين) أظهرت ارتباطاً باحتمالية بلوغ سن 100 سنة.

وكان لدى الأشخاص في أدنى المجموعات الخمس، من حيث مستويات الكوليسترول الكلي، والحديد فرصة أقل للوصول إلى 100 عام.

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