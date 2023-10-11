رسالة طلابية تدين إسرائيل تثير جدلاً بجامعة هارفارد الامريكية

وقع طلاب، ضمن أكثر من 30 مجموعة طلابية في جامعة هارفارد الامريكية، على رسالة ضد إسرائيل، بعدما استيقظ العالم على صور من الهجوم الواسع الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاربعاء، أن طلاب الجامعة كتبوا: "إن الأحداث لم تقع من فراغ"، محملين إسرائيل وحدها المسؤولية عن وقوع أعمال العنف.

وأثار نشر الرسالة انتقادات من جانب طلاب آخرين في الجامعة، هيمنوا على الصفحة الرئيسية الخاصة بـ "هارفارد كريمسون" (وهي الفرق الرياضية المشتركة بين الكليات في هارفارد)، وثارت حالة من الجدل شاركت فيها شخصيات من أمثال المستثمر بيل أكمان، ورئيس الجامعة السابق لاري سامرز.

وقال سامرز على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "شعر بالاشمئزاز" بسبب فشل الجامعة في إدانة "الهجمات الإرهابية"، وقارن موقف جامعة هارفارد بأحداث أخرى، من بينها الحرب الروسية في أوكرانيا، ومقتل جورج فلويد على أيدي عناصر من الشرطة.

وبعد ساعات، أصدرت رئيسة جامعة هارفارد، كلودين جاي، وغيرها من قيادات الجامعة، رسالة بعنوان "الحرب في الشرق الأوسط".

وتحدثت فيها عن "الموت والدمار الناجمين عن هجوم حماس الذي استهدف مواطنين في إسرائيل في مطلع هذا الأسبوع، وعن الحرب القائمة الآن في إسرائيل وغزة"، ولكنها لم تتناول آراء الطلاب.









تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز