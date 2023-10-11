طرق دبي تفتتح جسرين للمشاة على شارع رأس الخور لرفع مستوى السلامة المرورية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح جسرين للمشاة على شارع رأس الخور، وذلك ضمن مشروع تنفيذ 7 جسور مشاة أعلنتها مطلع العام 2023، ويأتي إنجاز الجسرين تأكيداً على استمرار مشاريع الطرق في الهيئة وحرصها على رفع مستوى السلامة المرورية وتوفير وسائل تنقل آمنة للمشاة لعبور الطرق، وتعزيز جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة لسكان وزوار مدينة دبي.

وروعي في تنفيذ الجسرين الجانب الإبداعي والجمالي، واستخدام أحدث الأنظمة العالمية والأنظمة الكهروميكانيكية والإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة المراقبة عن بعد، كما زودت بمواقف للدراجات الهوائية.

وقال عبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: " تعتبر الهيئة من الجهات الرائدة عالمياً في تحقيق السلامة المرورية، وخفض نسب حوادث الدهس، وذلك من خلال توفير البنية التحتية ووسائل السلامة لمستخدمي الطريق، ومستخدمي الدراجات الهوائية، وتعد جسور المشاة واحدة من مرافق الخدمات التي تسعى الهيئة إلى تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية".



ويربط الجسر الأول بين منطقة كريك هاربر ومنطقة رأس الخور الصناعية، ويبلغ طول الجسر 174 متراً، وعرض 3.4 أمتار للمقطع الأول، و4.1 للمقطع الثاني، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل الجسر على طريقين منحدرين بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويتيح الجسر سهولة تنقل مستخدمي الدراجات الهوائية.

ويقع الجسر الثاني على شارع رأس الخور، مقابل مرحبا مول، ومجمع وصل في منطقة ند الحمر، ويبلغ طوله 101 متر، وعرض 3.4 أمتار، وارتفاع 6.5 أمتار من الاسفلت، ويشتمل كذلك على طريقين منحدرين على جانبي الجسر، بطول 120 مترا لكل منحدر، وعرض 1.9 متر، ويضم الجسر غرفة للأنظمة الكهروميكانيكية، تحتوي على أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة للمراقبة عن بعد.



وأضاف آل علي: "تتوفر في جسور المشاة العديد من المرافق الخدمية والمصاعد الكهربائية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحرائق والمراقبة عن بعد، وغيرها من اشتراطات الأمن والسلامة، مع مراعاة الجانب الإبداعي والجمالي في تنفيذها. ويتم اختيار مواقع جسور المشاة وفق عدة معايير، أهمها: المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث المشاة، وكثافة الحركة المرورية، وحركة السكان بين جانبي الطريق، والمسافة بين أقرب معبر مشاة، ومواقع مواقف المواصلات العامة، والمناطق التي تتركز فيها الأسواق، والمراكز التجارية، والمؤسسات الحكومية والخاصة".

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