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مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد نطمح للوصول بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء

10/11/2023 10:01:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اجتماع المجلس القضائي في دبي وصادق على قرارات تعيين وترقية قُضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين دعماً للكفاءات القضائية المتميزة.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس، "ترأست اجتماع المجلس القضائي في دبي وصادقت على قرارات تعيين وترقية قُضاة وأعضاء نيابة ومفتشين قضائيين دعماً للكفاءات القضائية المتميزة، وناقشنا أبرز مستجدات السلطة القضائية، وخططها الاستراتيجية والتطويرية ومبادرتها".

وأضاف سموه "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نطمح أن نصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وسيادة القانون وإقامة العدل بين الناس لتكون دبي أفضل مدن العالم وأكثرها عدالة".


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