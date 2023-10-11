التلسكوب الأوروبي غايا يكمّل خريطة درب التبانة

قدم المسبار الفضائي غايا، المخصص لرسم خرائط مجرة درب التبانة، الثلاثاء أحدث بياناته، كاشفاً فيها عن نصف مليون نجم جديد وحدد بطريقة غير مسبوقة مواقع أكثر من 150 ألف كويكب.

وكان التلسكوب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والذي يعمل على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض منذ 10 سنوات، قدّم في الدفعة الثالثة من بياناته عام 2022، مواقع وحركات أكثر من 1,8 مليار نجم، ما أعطى رؤية ثلاثية الأبعاد كاملة إلى حد ما لمجرتنا.

لكن كانت لا تزال ثمة فجوات لأن (المسبار) غايا لم يستكشف بشكل كامل مناطق السماء الكثيفة بشكل خاص بالنجوم، والتي تسمى العناقيد الكروية، وفق ما أوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، بمناسبة نشر كتيّب وسيط - قبل إصدار الكتالوغ الكامل الرابع في عام 2025.

وتحتوي هذه العناقيد على نوى شديدة السطوع لدرجة أن ضوءها يمكن أن يطغى على التلسكوبات التي تحاول الحصول على رؤية واضحة، وتشكل قطع اللغز المفقودة في خرائطنا للكون، على ما ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان.

واختار التلسكوب غايا مجموعة «أوميغا سنتوري»، وهي أكبر مجموعة يمكن ملاحظتها من الأرض. وكشفت عن أكثر من نصف مليون نجم لم يكن ممكناً رصدها من قبل لقربها الشديد من بعضها البعض.

هذه النتيجة، التي تتجاوز التوقعات، تقدم خريطة كاملة واسعة النطاق لأوميغا سنتوري، على ما يؤكد أليكسي مينتس، المشارك في إعداد المنشور الجديد وعضو اتحاد غايا الأوروبي.

وبما أن العناقيد هي من بين أقدم الأجسام في الكون، فإن مراقبتها تُعد خطوة حاسمة للعلماء الذين يريدون تأكيد عمر مجرتنا أو حتى تحديد مركزها، وفق وكالة الفضاء الأوروبية.