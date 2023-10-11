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رحيل دوروثي هوفنر أكبر شخص يقفز من طائرة

10/11/2023 10:01:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت، دوروثي هوفنر (104 أعوام) والتي قامت الأسبوع الماضي بقفزة بالمظلة تؤهلها للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق.

وقال جو كونانت، صديق هوفنر، إنه تم العثور عليها متوفية، صباح الاثنين، من قبل الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو.

وأضاف كونانت وهو ممرض إن هوفنر ماتت على ما يبدو أثناء نومها، ليلة الأحد، مشيراً إلى أنه التقى هوفنر، التي كان يناديها بالجدة بناءً على طلبها، منذ سنوات عدة عندما كان يعمل كمقدم رعاية لمقيم آخر في مركز رعاية كبار السن.

وفي الأول من أكتوبر الحالي، قامت هوفنر بالقفز بالمظلة، ما جعلها تكسر الأرقام القياسية باعتبارها أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم، بحسب الشبكة.

وقفزت من طائرة من ارتفاع 4100 متر في «سكاي دايف شيكاغو» في أوتاوا، إلينوي، على بعد 140 كيلومتراً جنوب غرب شيكاغو.

وقالت هوفنر للحشد الذي كان في انتظارها بعد لحظات من هبوطها: «العمر مجرد رقم».

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