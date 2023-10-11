يقطينة عملاقة تزن أكثر من طن في الولايات المتحدة

حطمت ثمرة يقطين عملاقة تزن أكثر من طن الرقم القياسي لأكبر ثمرة من نوع القرعيات في العالم، خلال مهرجان في ولاية كاليفورنيا، ما سمح لمزارعها بالحصول على جائزة قدرها 30 ألف دولار.

وأثارت الثمرة البالغ وزنها 1247 كيلوغراماً، حماسة كبيرة الاثنين لدى المشاركين في مهرجان هاف مون باي لليقطين، بالقرب من سان فرانسيسكو، بحسب بيان صادر عن منظمي المسابقة.

وارتدى ترافيس جينجر قميصاً برتقالياً لهذه المناسبة، ورفع ذراعيه منتصراً أثناء الوزن، بينما أطلقت مكبرات الصوت أغنية كوين «وي آر ذي تشامبيونز» («نحن الأبطال») في الخلفية.

وتشهد المسابقة التي تقام منذ نصف قرن، تنافساً بين مزارعي ثمار القرع الضخمة من جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وتغلبت اليقطينة العملاقة التي زرعها ترافيس جينجر المتحدر من ولاية مينيسوتا في شمال الولايات المتحدة، على أقرب منافسيها بأكثر من 110 كيلوغرامات.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سجل عام 2021 في إيطاليا ليقطينة بوزن 1226 كيلوغراماً.

وستعرض النبتة الفائزة في نهاية هذا الأسبوع في مهرجان الفنون والقرعيات في هاف مون باي بولاية كاليفورنيا الأمريكية.