تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا.. أفريقيا تترقب غدا قرعة كأس الأمم في أبيدجان

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أبوظبي في 11 أكتوبر / وام / مع بدء العد التنازلي لآخر 3 شهور على انطلاق فعاليات البطولة، تترقب القارة الأفريقية غدا رسم ملامح المنافسة في الدور الأول لبطولة كأس الأمم، والتي تستضيفها كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا.

وتشهد مدينة أبيدجان في كوت ديفوار غدا مراسم قرعة النسخة الـ34 من البطولة القارية، والتي تعود إلى كوت ديفوار بعد نحو 4 عقود من الغياب، حيث كانت المرة الوحيدة السابقة التي استضاف فيها هذا البلد بطولة كأس الأمم الأفريقية في عام 1984، وتوج المنتخب الكاميروني بلقبها.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة الجديدة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبا من بينهم 12 منتخبا سبق لهم الفوز باللقب، فيما تخلو هذه النسخة من أي وجوه جديدة، حيث سبق لكل من المنتخبات الـ24 المشاركة فيها أن خاض البطولة لمرة واحدة على الأقل.

وتشهد القرعة غدا توزيع المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) أعلن مؤخرا عن رؤوس المجموعات والتصنيف الخاص بالمنتخبات المشاركة؛ حيث تم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى 4 مستويات وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر في 21 سبتمبر الماضي.

وضم كل مستوى 6 منتخبات، لتوزع القرعة المنتخبات غدا بواقع منتخب واحد من كل مستوى في كل مجموعة.

ووضع الكاف المنتخبات، التي ستأتي في رؤوس المجموعات، بالمستوى الأول، وهي منتخبات كوت ديفوار ممثل البلد المضيف، والمنتخبات الأعلى ترتيبا في تصنيف الفيفا، وهي منتخبات المغرب، والسنغال، وتونس، والجزائر، ومصر.

وضم المستوى الثاني منتخبات نيجيريا، والكاميرون، ومالي، وبوركينافاسو، وغانا، والكونغو الديمقراطية، كما يضم المستوى الثالث منتخبات كيب فيردي (الرأس الأخضر)، وزامبيا، وجنوب إفريقيا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا، ويضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا.

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