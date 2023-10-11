تطوير مادة فريدة متعددة الاستخدام من «عنب الثور»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ابتكر مجموعة من العلماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية مع زملائهم في روسيا والهند مادة مركبة جديدة ومفيدة مصنوعة من غشاء السيليلوز لنبات عنب الثور، الذي ينمو في سيبيريا، حيث قام الباحثون بتطويرالأغشية الحيوية السليلوزية لأوراق عنب الثور، من أجل الحصول على منتج مضاد للجراثيم، ويمكن أيضاً لهذا المنتج أن يزيد من العمر الافتراضي للخضراوات والفواكه.
وأضافت سفيتلانا برودنيكوفا، أستاذة في قسم التكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: «طبقة السيليلوز النانوية المُكتشفة تساعد على منع مسببات بعض الأمراض، التي تشكل مصدراً للعدوى في المستشفيات، كما أن خصائصها المضادة للميكروبات وتمنع نمو الميكروبات التي تسبب تلف الطعام».
ويعتقد العلماء أن التطبيق العملي للمركب، الذي تم إنشاؤه يبدو واعداً جداً، ويمكن استخدام المواد المكتشفة لتطوير ضمادات الجروح المضادة للميكروبات، وكذلك لتطوير أغلفة تساعد على حفظ المواد الغذائية لمدة أطول.
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