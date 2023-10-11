تطوير مادة فريدة متعددة الاستخدام من «عنب الثور»

ابتكر مجموعة من العلماء من جامعة سيبيريا الفيدرالية مع زملائهم في روسيا والهند مادة مركبة جديدة ومفيدة مصنوعة من غشاء السيليلوز لنبات عنب الثور، الذي ينمو في سيبيريا، حيث قام الباحثون بتطويرالأغشية الحيوية السليلوزية لأوراق عنب الثور، من أجل الحصول على منتج مضاد للجراثيم، ويمكن أيضاً لهذا المنتج أن يزيد من العمر الافتراضي للخضراوات والفواكه.

وأضافت سفيتلانا برودنيكوفا، أستاذة في قسم التكنولوجيا الحيوية في جامعة سيبيريا الفيدرالية: «طبقة السيليلوز النانوية المُكتشفة تساعد على منع مسببات بعض الأمراض، التي تشكل مصدراً للعدوى في المستشفيات، كما أن خصائصها المضادة للميكروبات وتمنع نمو الميكروبات التي تسبب تلف الطعام».

ويعتقد العلماء أن التطبيق العملي للمركب، الذي تم إنشاؤه يبدو واعداً جداً، ويمكن استخدام المواد المكتشفة لتطوير ضمادات الجروح المضادة للميكروبات، وكذلك لتطوير أغلفة تساعد على حفظ المواد الغذائية لمدة أطول.