السيدات يشكّلن 35% من العاملين في القطاع الصناعي الاردني

MENAFN - Khaberni) خبرني - يوظف القطاع الصناعي الوطني، أكثر من 91 ألفاً من الإناث، بنسبة 35 بالمئة، من أصل نحو 267 ألف عامل وعاملة، جُلهم من الأردنيين، يعملون في قرابة 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة.

وبحسب معطيات إحصائية أعدتها غرفة صناعة الأردن، بلغ عدد السيدات الأعضاء والشركاء وصاحبات الأعمال في الشركات الصناعية قرابة 1500، في أكثر من 600 منشأة صناعية.

وبينت الغرفة أن العمالة في العديد من المصانع من الإناث نظراً لعدد من الأسباب أبرزها، ارتفاع الإنتاجية، الالتزام بأنظمة ولوائح العمل، الاستقرار الوظيفي، إذ تؤكد دراسات الغرفة أن معدل دوران الإناث في المصانع الأردنية يبلغ 15 بالمئة، في حين أن معدل دوران الذكور بلغ نحو 25 بالمئة.

وأِشارت الغرفة إلى أن المعضلة الرئيسية تكمن لدى القطاع الصناعي في تشغيل النساء وتوفير فرص عمل لهن، في صعوبة وطبيعة العمل في بعض قطاعاته الفرعية، على غرار الصناعات الإنشائية والبلاستيكية والخشبية، إذ لا تتجاوز عمالة الإناث لدى هذه القطاعات ما نسبته 5 بالمئة من إجمالي العمالة لديها، فيما تعد العديد من قطاعات الفرعية الأخرى، جاذبة للعاملات، خاصة المتعلمات والمهرة، إذ يوظف قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 67 بالمئة، ويوظف قطاع الصناعات العلاجية حوالي 35 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع.

وعدّدت الغرفة جملة من المبادرات والمشاريع الصناعية الهادفة إلى رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الصناعي أبرزها، مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقتها وزارة العمل من خلال إنشاء فروع مصانع جديدة في المناطق النائية والفقيرة، لتوفير فرص تدريب وتشغيل للأردنيين المتعطلين عن العمل، خاصة من الإناث، لافتة إلى فتح أكثر من 30 فرعاً إنتاجياً لقطاع الألبسة، في مختلف المحافظات، حيث وظفت قرابة 8 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين، خلال العامين الماضيين، تشكل النساء نحو 90 بالمئة منهم.

وتوزعت تلك الفروع على كل من محافظة اربد (3 فروع) والمفرق (3 فروع)، وعجلون (3 فروع)، والطفيلة (فرعين)، والزرقاء (فرعين)، وجرش (فرعين)، وفرع إنتاجي في كل من محافظة العاصمة والبلقاء ومادبا ومعان والكرك.

وقالت الغرفة، إن التفهم الواضح من قبل الحكومة لاحتياجات ودور القطاع الصناعي نتج عنه مجموعة من الحوافز الصناعية، ولعل آخرها نظام الحوافز الضريبية، الذي ربط الحوافز بزيادة معدلات توظيف المرأة لدى الشركات الصناعية، ما يشجعهم أكثر على تشغيل المرأة بنحو أكبر.

وتسعى الغرفة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، إلى رفع مشاركة المرأة في سوق العمل عبر أهداف رئيسة وهي، إتاحة المزيد من فرص الدخل للمواطنين، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكدت الغرفة سعيها خلال الفترة القادمة وبالتعاون والشراكة مع القطاع العام، لتمكين بيئة العمل للمرأة في القطاع الصناعي وتعزيز وتطوير مهارات النساء من خلال توفير برامج وطنية، لتوجيه مخرجات التعليم والتدريب، بما يلبي احتياجات القطاع المختلفة.

وتشكل الإناث ما يقارب 47.1 بالمئة، من إجمالي السكان في الأردن أي حوالي 5.3 مليون نسمة، تبلغ نسبة مشاركتهن الاقتصادية كقوى عاملة نحو 13.8 بالمئة، فيما تبلغ نسبة البطالة لديهن نحو 31.4 بالمئة.

وتعد الإناث ضمن الفئة العمرية (24-20) الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 49.1 بالمئة، تليها الفئة العمرية (39-25) بنسبة 30.3 بالمئة.

ووفقاً للمستوى التعليمي، خريجات البكالوريوس وأعلى، هن الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 35.7 بالمئة، تليهن خريجات الدبلوم المتوسط بنسبة 32.3 بالمئة.

وعلى مستوى المحافظات، تعد الإناث في محافظة اربد الأعلى معدلاً للبطالة بنسبة 36.3 بالمئة، ومحافظة الطفيلة بنسبة 36 بالمئة، وأقلها في محافظة معان بنسبة 21.9 بالمئة.