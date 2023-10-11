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الشمر البحري.. سر شباب وجمال البشرة

10/11/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شمر البحر هو سر البشرة الشابة والجميلة، فهو يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهراً مشرقاً وحيوياً.

وتوضح مجلة Elle أن مستخلص الشمر البحري يستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على مواد نباتية ثانوية تعمل على تجديد خلايا الجلد، مثل الفينولات والفلافونويدات.

كما يحتوي مستخلصه على أحماض أمينية تعمل على شد الأنسجة الضامة، بينما يعمل النحاس على تقوية ألياف الكولاجين في الجلد، مما يجعلها تبدو مشدودة ومرنة وشابة.

كما يتمتع شمر البحر بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يجعله سلاحًا فعالًا ضد الاحمرار والمناطق المتهيجة. بالإضافة إلى ذلك فهو كنز من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة وجمال البشرة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامينات C وE، التي تعمل أيضًا على ترطيب البشرة ومنحها ملمسًا ناعمًا.

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