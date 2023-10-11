الشمر البحري.. سر شباب وجمال البشرة

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- Khaberni) خبرني - شمر البحر هو سر البشرة الشابة والجميلة، فهو يحارب التجاعيد ويمنح البشرة مظهراً مشرقاً وحيوياً.
وتوضح مجلة Elle أن مستخلص الشمر البحري يستخدم في مستحضرات العناية بالبشرة، وذلك لاحتوائه على مواد نباتية ثانوية تعمل على تجديد خلايا الجلد، مثل الفينولات والفلافونويدات.
كما يحتوي مستخلصه على أحماض أمينية تعمل على شد الأنسجة الضامة، بينما يعمل النحاس على تقوية ألياف الكولاجين في الجلد، مما يجعلها تبدو مشدودة ومرنة وشابة.
كما يتمتع شمر البحر بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يجعله سلاحًا فعالًا ضد الاحمرار والمناطق المتهيجة. بالإضافة إلى ذلك فهو كنز من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة وجمال البشرة، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامينات C وE، التي تعمل أيضًا على ترطيب البشرة ومنحها ملمسًا ناعمًا.
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