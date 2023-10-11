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38.2 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق الاردني

10/11/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 38.20 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.70 دينار لجهة البيع.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.30 و 34.30 دينار على التوالي.

وأستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح اليوم، عند 1868 دولارا للأونصة الواحدة.

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