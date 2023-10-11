تسلل جديد إلى مجلس مستوطنات إشكول

تسلل جديد إلى مجلس مستوطنات إشكول
التاريخ
10/11/2023 10:00:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشفت القناة 13 العبرية عن ورود أنباء عن تسلل مسلحين إلى مجلس مستوطنات إشكول، حيث طلب من المستوطنين حبس أنفسهم في البيوت، كما تدور اشتباكات الآن في زيكيم بمجلس شاطئ عسقلان
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