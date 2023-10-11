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تسلل جديد إلى مجلس مستوطنات إشكول

10/11/2023 10:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشفت القناة 13 العبرية عن ورود أنباء عن تسلل مسلحين إلى مجلس مستوطنات إشكول، حيث طلب من المستوطنين حبس أنفسهم في البيوت، كما تدور اشتباكات الآن في زيكيم بمجلس شاطئ عسقلان

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