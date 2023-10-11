شبكة OSN تستضيف قمة تجربة العملاء الأولى من نوعها لمناقشة التوجهات الحالية والتحديات في القطاع الترفيهي

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- IPN) - القمة استقطبت مجموعة من الشركات الرائدة والمبتكرة في قطاعات التكنولوجيا والترفيه، بما فيها وارنر براذرز ديسكفري وجوجل وموبايلي السعودية وسامسونج وآبل وفيرجن ودو واتصالات وغيرها، لمناقشة مستقبل وسائل الإعلام ومنصات البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- "نعتقد أن أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك إمكانيات وفرص هائلة، وهذا ما يؤكده النمو الذي حققناه في العام الماضي، حيث شهدنا زيادة بنسبة 40% في عدد المشتركين لدينا خلال الأشهر الـ 12 الماضية". جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لشركة OSN
- "تلعب الشراكات دوراً رئيسياً في منح عملائنا المحتوى المفضل والمفيد، مع الحرص على تقديم كل ما هو مناسب لهم". جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفري في الشرق الأوسط
- "تساهم أدوات الذكاء الاصطناعي بتسهيل حياتنا، حيث تتيح لنا إنجاز المزيد من الأعمال خلال وقت أقل، لكنها تتطلب المتابعة الدائمة للتأكد من موثوقية تنفيذ العمل، لا سيما وأن الذكاء الاصطناعي في تطور مستمر". إيلي حبيب، المؤسس المشارك لمنصة أنغامي
دبي، الإمارات العربية المتحدة - 10 أكتوبر 2023: استضافت OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة في المنطقة، مؤخراً قمة تجربة العملاء بمشاركة ما يزيد على 100 من مؤسسات القطاع الرائدة وصنّاع القرار لمناقشة المواضيع المتعلقة بمجالات خدمات المشاهدة المدفوعة ومنصات البث أونلاين والابتكارات التكنولوجية. كما شهدت القمة حضور مجموعة من قادة الفكر من أبرز الشركات، بما فيها أنغامي وجوجل ووارنر براذرز ديسكفري، والذين شاركوا في سلسلة من الحوارات التفاعلية حول أحدث التوجهات والفرص والتحديات التي يواجهها مشهد وسائل الإعلام ومنصات البث دائمة التطور في المنطقة.
وانطلقت القمة بكلمة افتتاحية ألقاها الرئيس التنفيذي لشبكة OSN جو كوكباني، الذي تطرق بإيجاز إلى رحلة الشبكة التي غيرت ملامح القطاع، وتحديات السوق التي تجاوزتها خلال العام الماضي، من خلال تحقيق زيادة سنوية قدرها 40% في مستوى التفاعل على المنصة، مما عزز مكانتها كمنصة حصرية للمحتوى الغربي. كما ناقش كوكباني التوجهات الرئيسية التي تؤثر على قطاعي التكنولوجيا والترفيه، بدءاً من توفير المحتوى الناشئ ووصولاً إلى تمكين جميع الأطراف من الوصول إلى سلسلة القيمة التي تشهد طلباً متزايداً على تقديم أفضل أنواع المحتوى باستمرار، والاعتماد المتنامي على الطبقة الإعلانية منخفضة السعر، بالإضافة إلى كيفية بناء الأعمال المستدامة في ظل ضغوط اقتصاديات المحتوى، ومزايا الحلول التكنولوجية وعيوبها واستكشاف فرص الاندماج، ليختتم كلمته بتلخيص موجز عن النمو الإيجابي الذي من المتوقع أن تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لـ OSN قبيل انعقاد القمة: "نحرص في شبكة OSN على تقديم المحتوى بالاستناد إلى المتطلبات والمعايير العالية لعملائنا واحتياجاتهم وتفضيلاتهم المتغيرة باستمرار. وأعتقد أنّ توفير المحتوى المؤثر يجب أن يتماشى مع الحفاظ على مشاركة فاعلة للمشاهدين من خلال توقع احتياجاتهم، وتزويدهم بتجارب مستخدم استثنائية. ومع التغير المستمر لدى المشاهدين من حيث تذوقهم للترفيه، نسعى لمواكبة هذه التغيرات وتقديم المحتوى والمنتجات والقيمة الأكثر طلباً". وأضاف قائلاً: "نفخر باستقطاب رواد القطاع والشركاء والخبراء إلى هذه القمة الأولى في المنطقة، لمناقشة مستقبل قطاع الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تقديم تجربة رفيعة المستوى لجميع عملائنا".
وبرز في الجلسات الحوارية موضوع هام بعنوان "استراتيجيات النمو الجديدة في ضوء التوجهات المختلفة في القطاع"، حيث شارك في النقاش المتحدث الضيف جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفري في الشرق الأوسط؛ وجو كوكباني، الرئيس التنفيذي لـ OSN. وتناولت الجلسة التي أدارتها كيلسي وارنر، الاستراتيجيات المبتكرة للنمو في ظل تطور المشهد الإعلامي السريع، مثل تخصيص المحتوى وتصميمه حسب الطلب والارتقاء به إلى آفاق غير مسبوقة.
ومن جانبه، قال جيمي كوك، المدير العام لشركة وارنر براذرز ديسكفري في الشرق الأوسط: "لطالما كانت مجموعة OSN شريكاً مميزاً بالنسبة لنا، ونتطلع لمواصلة تقديم محتوى يناسب الجميع ويمكنهم مشاهدته في أي وقت. وانطلاقاً من تركيزنا على المشاهدين، ندرك أهمية الرؤية والاستراتيجية التي نتشاركها مع شبكة OSN فيما يتعلق باتخاذ القرارات بناءً على ما تحققه من فائدة للمشاهد. إلى جانب ذلك، تتيح لنا هذه الشراكة تقديم باقة محتوى مميزة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع خطط لبث المزيد هذا العام وفي الأعوام القادمة".
وأضاف كوك: "لا تعتزم وارنر برذرز ديسكفري، الشركة المالكة لماكس، الانطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قريباً، مع التأكيد على التزامها بشراكتها مع OSN التي تم تجديدها في اتفاقية متعددة السنوات في وقتٍ سابقٍ هذا العام.
وحظيت جلسة النقاش بعنوان "أبرز توجهات قطاع الاتصالات وتأثير التلفزيون"، التي أدارها جاستن هيويلت، أحد خبراء القطاع، باهتمام كبير حيث شارك الحضور أفكاره حول الموضوع، كما سلط الضوء على الدور المتنامي لشركات الاتصالات في قطاع الترفيه ومدى تأثيرها على تجارب المشاهدين.
واستضافت جلسة النقاش بعنوان "منصة البث التلفزيوني الجديدة OSNtv" ديفريم ميليك وروري باكلي، مديري OSN التنفيذيين، واللذين ناقشا الترقيات الأخيرة لمنتج الشبكة المنزلي OSNtv ونجاحه في توفير خدمات مشاهدة تستغني بالكامل عن الأطباق اللاقطة مع إمكانية وصل الجهاز بالإنترنت، مما يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة التي تسعى دوماً لتزويد المشاهدين بتجارب ترفيه استثنائية.
ومن جهته، تطرّق إيفان شابيرو، المنتج ورسام الخرائط الحائز على جائزة إيمي، إلى توجه المستخدمين لمتابعة البرامج المحلية والعالمية على حد سواء، مما يمنح الناشرين المحليين في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرصة للاستفادة من المرونة الإضافية المرتبطة بفهمهم لاحتياجات المحتوى في السوق. كما استضافت الجلسة ممثلاً عن +OSN، خدمة البث المباشر على شبكة OSN، التي تحظى بشراكات طويلة الأمد مع كبرى الاستوديوهات، بما في ذلك HBO، وNBC Universal، وParamount+ وEndeavour Content وMGM وSony، وذلك لبث الأفلام المميزة والمسلسلات التي نالت استحسان النقاد، بالإضافة إلى تقديم محتوى تركي وعربي عالمي المستوى.
واختتمت فعاليات اليوم بدراسة حالة قدمها المتحدث الضيف إيلي حبيب، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في منصة أنغامي، والذي تحدث حول آليات استفادة العلامات التجارية من إمكانات الذكاء الاصطناعي، التي تمنح العالم الإبداعي فرص الوصول إلى الحلول الذكية والارتقاء بواقع العمل اليومي. واستقطبت الفعالية أكثر من 100 ضيف من كبرى الشركات، مثل جوجل وموبايلي السعودية وسامسونج وآبل وفيرجن ودو واتصالات.
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