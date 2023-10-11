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- Total Communications)
فريق "البحرين ريد اكستريم"يتطلع لإعادة سيارة هانتر
على الدرب نحو النصر في رالي المغرب
لوب وتيرانوفا من فريق "البحرين ريد إكستريم" يسلطان انظارهما
على إحراز صدارة البطولة
أكادير، المغرب، 11 أكتوبر 2023: يعود فريق "البحرين رايد إكستريم" إلى المنافسة الصحراوية في رالي المغرب في عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتطلع نجوم الفريق سيباستيان لوب وأورلي تيرانوفا إلى تكرار الفوز التاريخي العام الماضي لسيارة برودرايف هانتر.
وفي هذا الاطار يستعد لوب بطل العالم للراليات تسع مرات مع مساعده فابيان لوركين الذي تعافى من جراحة مؤخراً لخوض غمار الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة لعام 2023، كما يشارك في رالي المغرب زميل لوب بالفريق السائق الاردنتيني أورلي تيرانوفا مع مساعده مواطنه الجديد برناردو جراو على متن سيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر أخرى.
وسينطلق رالي المغرب الذي يبلغ طوله 2,240 كلم ويستهل بمرحلة استعراضية يوم الجمعة المقبل بالقرب من مدينة أكادير على ساحل المحيط الأطلسي، وذلك قبل الانطلاق لاجتياز خمس مراحل صحراوية في اختبار قاسي لقدرة التحمل البشرية والميكانيكية حتى نقطة النهاية في منطقة مرزوكة بالقرب من الحدود الجزائرية.
يذكر أن سائق فرنسي آخر وهو جيرلان شيشيريه قد فاز بلقب رالي المغرب لأول مرة قبل 12 شهراً بسيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر، وبعد أكثر من أسبوعين تقريبا منح لوب سيارة هانتر أخرى فوزها الأول للفريق في رالي الاندلس.
ويشكل رالي المغرب أول مشاركة للوب في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة منذ رالي سونورا في المكسيك الذي اقيم في أبريل الماضي، حين تعرض مساعده لوركين لكسر في كتفه أثناء سقوطة في مجرى نهر جاف، وذلك بعد مرور 24 ساعة فقط على تحقيق ثنائي فريق البحرين ريد إكستريم لنصر رائع في المرحلة.
ومنذ ذلك الحين، ظل أسطورة بطولة العالم للراليات مشغولاً وناجحاً خلف عجلة القيادة في رالي كروس وإكستريم إي وراليات، لكنه يتطلع لاغتنام فرصة تحقيق انتصار آخر في رالي صحراوي على متن سيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر.
وقال لوب: "انا سعيد للعودة لقيادة سيارة هانتر، وأتطلع لذلك حقاً. ان رالي المغرب جيد للغاية بفضل المسارات والكثبان الرملية وقليل من كل شيء، لذلك سيكون مثيرا للاهتمام مرة أخرى".
وأضاف :"كما توجد كثبان رملية رائعة في مرزوكة، كما أحب المسارات السريعة الصلبة أيضاً، والتي تشبه إلى حد ما دروب بطولة العالم للراليات في بعض الأماكن. وهذا ما أستمتع به مع هذه السيارة."
من جانبه حقق تيرانوفا مركز وصافة رالي المغرب في العام الماضي وهو متحمس بنفس القدر للعودة لقيادة سيارة هانتر المبنية حديثاً، والتي تم تعديلها في قاعدة برودرايف في المملكة المتحدة بهدف وحيد وهو التركيز بقوة على فوز فريق البحرين ريد إكستريم.
وقال السائق الارجنتيني تيرانوفا: "لقد كان رالي المغرب رائعاً العام الماضي بالنسبة لي بحصولي على المركز الثاني، وأسعى هذه المرة إلى الدفع بنفس القوة التي نعبر بها الكثبان الرملية في مرزوكة، وأنا أستمتع بالمسارات وروح هذا الرالي، لذلك أتطلع بشدة إلى المراحل".
وتجدر الاشارة هنا الى ان السائق القطري ناصر العطية قد فاز بلقب رالي المغرب ست مرات ويشارك في رالي هذا العام متصدراً بفارق 56 نقطة على أقرب منافسيه، بينما يتطلع السائق السعودي يزيد الراجحي للمحافظة على لقب السائقين في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة الذي فاز به متقدما على لوب في الموسم الماضي.
انتهى
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