في يوم تقدير العمال بمؤسسة قطر، إجماع على تثمين الدور المحوري الذي يضطلع به هؤلاء العمال خلف الكواليس

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 11 أكتوبر 2023: حظي مجموعة من العمال الذين يزاولون مهامهم الخدمية في المدينة التعليمية، والذين يشكلون جزءًا حيويًا من مجتمع مؤسسة قطر ورسالتها، بالتكريم والإشادة نظير الدور الذي يضطلعون به يوميًا على مستوى مختلف أرجاء في المدينة التعليمية، وذلك في فعالية خاصة بعنوان: "يوم تقدير العمال"، أقامها قسم رفاه العمال في إدارة الصحة والسلامة والبيئة في مؤسسة قطر.
ويأتي تنظيم هذه الفعالية، وهي الأولى من نوعها، لتسليط الضوء على أهمية بناء بيئة عمل إيجابية وإرساء ثقافة الاعتراف والامتنان نظير الجهود التي تقوم بها مختلف فئات هؤلاء العمال، على اعتبار أنهم يضطلعون بدور فعال في تطوير دينامية العمل وتيسير سبل الإنتاجية، ما يستوجب الاعتراف بما يبذلونه من مجهودات دؤوبة على مستوى منظومة مؤسسة قطر، كل من موقعه.
والجدير بالذكر أن قسم رفاه العمال الوافدين يعنى بدعم التزام مؤسسة قطر بتحسين ظروف العمل والمعيشة لجميع العاملين الوافدين المشاركين في مشروعات وخدمات مؤسسة قطر، وهو يعد نموذجًا يحتذى على المستوى الوطني في التعامل الأخلاقي والكريم مع العاملين الوافدين إلى دولة قطر
وفي كلمة بالمناسبة، قال حمد محمد الكواري، المدير التنفيذي لعمليات المدينة التعليمية بمؤسسة قطر، إن مؤسسة قطر تروم من خلال هذه الفعالية تكريس ثقافة العرفان والامتنان لدى جميع أفراد مجتمع المدينة التعليمية، من طلاب وموظفين وزوار، بالدور المهم الذي يضطلع به العمال في المؤسسة لإنجاز العديد من المهام في تجلياتها المرتبطة على الخصوص بالأمن والتموين والنظافة والبستنة وصيانة التجهيزات.
وشدد على أن كل فرد من هؤلاء العمال، وإن كان يعمل خلف الكواليس، يمثل أهمية حيوية ودورًا كبيرًا في حفاظ المدينة التعليمية على مستوى عال من الخدمات في مختلف أنواعها، مبرزًا أن تمكين المجتمع يمر بالأساس عبر إرساء هذه الثقافة التي تعلي من تثمين أدوار هؤلاء العمال ومجهوداتهم ذات الصلة.
وقال مخاطبًا هؤلاء العمال: "إن تفانيكم الدائم ومشاركتكم الفعّالة في دعم المدينة التعليمية لا ينبغي أن يبقى طي الكتمان. إن التزامكم يجسد بحق روح العمل الجماعي والتعاون الضروريين لازدهار مجتمعنا. كما أن إسهامكم يبقى أساسيًا في إضفاء الحيوية والدينامية التي تتجلى في مختلف جوانب المدينة التعليمية ومنشآتها. نحن ممتنون غاية الامتنان لذلك".
وأبرز أنه بصرف النظر عن الاعتبارات ذات الصلة بتقدير ومكافأة العاملين لدينا، فإن للمبادرة تنطوي أيضًا على مزايا طويلة المدى، لكونها تتماشى مع رؤية ورسالة مؤسسة قطر، لا سيما في تجلياتها المتعلقة بتمكين العملاء والرفع من الإنتاجية وتعزيز المشاركة المجتمعية.
ومن بين المحتفى بهم، حارس الأمن، محمد امثياس، الذي يشهد العديد من موظفي المقر الرئيسي لمؤسسة قطر على دماثة خلقه وتفانيه في عمله. ويرى محمد، الذي التحق بمبنى 2015 (المقر الرئيسي لمؤسسة قطر) منذ ثلاثة عشر عامًا بموجب تعاقده مع شركة "جي 4 إس" أن تكريم العمال يعكس تقدير الآخرين لجهودهم ويشعرهم بمدى قيمة وأهمية المهام المنوطة بهم. وأشار إلى أن هذا الاحتفاء هو خير دليل على أن أداء العمل بإخلاص وتفان يرسي قيمًا إنسانية واجتماعية ذات دلالات عميقة، معربًا عن سروره بالعمل في مؤسسة قطر وبالاحترام الذي يكنه له موظفو وعمال المؤسسة له.
أما سورافيل ميكوريا، مدير قسم التنظيف لدى شركة "كومباس" المتعاقدة مع مؤسسة قطر، فقد أعرب كذلك عن سروره البالغ وامتنانه الكبير للتقدير الذي حظي في هذه المناسبة الاحتفالية. وقال إن عمال هذه الشركة بالمدينة التعليمية، الذين يتجاوز عددهم 700، يتمتعون بحقوقهم كاملة ويزاولون مهامهم في جو من الاحترام والتقدير، لافتًا إلى أن العمل الجاد والتحلي بروح الفريق يفضي في الغالب إلى فرص وآفاق محفزة.
من جانبه، أبرز ستيفن بريج، المدير التنفيذي لإدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة بمؤسسة قطر أن هذه هي أول مرة تقوم به إدارته بتنظيم هذا اليوم بهدف التعبير عن الامتنان والتقدير للجهود التي يقوم بها العمال المتعاقدون مع مؤسسة قطر. وقال: "بدون هؤلاء العمال الذين يعملون في مجالات التموين والصيانة والنظافة والأمن لن يكون باستطاعة مؤسسة قطر إنجاز المهام والأهداف التي سطرتها في قطاعات التعليم والبحوث وتنمية المجتمع".
وأضاف بريج أن ما يقوم به هؤلاء العمال يبقى في غالب الأحيان غير ملحوظ ولا يحظى بالتقدير الواجب. وهذا الوضع هو ما نسعى إلى تغييره اليوم من خلال هذه الفعالية التي ستشهده توزيع شهادات تقديرية على 16 عاملًا وعاملة من مختلف الشركات المتعاقدة مع مؤسسة قطر الذين أبانوا عن حس وظيفي كبير في مسارهم العملي. كذلك، تشكل هذه الفعالية فرصة للتنويه بأداء العديد من الشركات المتعاقدة مع مؤسسة قطر في مجال تحسين واقع ورفاه العمال التابعين لهذه الشركات، وذلك خلال السنة المنصرمة.
كما تنبغي الإشادة، يضيف بريج، بعدد من الشركات المتعاقدة مع مؤسسة قطر، مؤكدًا أن مؤسسة قطر تعمل بشكل وثيق مع كافة الجهات الشريكة لأجل الارتقاء بوضعية الموظفين، معربًا عن أمله في أن يصبح "يوم تقدير العمال" حدثًا سنويًا. وفي ذات السياق، أشاد بريج بممثلي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذين حضروا هذه الفعالية الاحتفالية.
من جانبها، أشارت نوره الابراهيم، مدير إدارة رفاهية العمال إلى أن هذه الفعالية تعكس حرص مؤسسة قطر على خلق بيئة تحفيزية للعامل وتثمين الجهود المبذولة لضمان استمرارية وجودة العمل الذي يقومون به على مستوى المدينة التعليمية. وأعربت عن خالص شكرها للجهود التي بذلها فريق العمل وأصحاب العقود وكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث.
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