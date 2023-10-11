مؤسسة قطر تطلق الموسم الرابع من "سراج" ضمن فعالياتها بمعرض إكسبو 2023 الدوحة

(MENAFN
- Qatar Foundation ) الدوحة، قطر، 11 أكتوبر 2023: تستعد مؤسسة قطر لإطلاق الموسم الرابع من "سراج" - البرنامج التعليمي الترفيهي ثلاثي الأبعاد الذي يساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية بأسلوب ممتع وشائق – اليوم ضمن فعالياتها التي تقيمها في منطقة العائلات في إكسبو 2023 الدوحة، إذْ سيجري بث الحلقة الأولى من البرنامج نهاية هذا الأسبوع.
وعليه، سينطلق الموسم الجديد من برنامج "سراج" في جناح مؤسسة قطر يوم الخميس 12 أكتوبر، حيث سيتم بث الحلقة الأولى في أوقات مختلفة من 4 عصرًا إلى 7 مساءً، وستُعرض مرة أخرى يومي الجمعة 13 والسبت 14 أكتوبر.
في هذا الإطار، قالت عزلاء حمد القحطاني، رئيس قسم الثقافة والهوية، في شؤون الطلاب والمشاركة المجتمعية، التابع للتعليم ما قبل الجامعي: "مع بداية الموسم الرابع من "سراج"، ننطلق في رحلة مميزة نسعى من خلالها إلى إثراء التعليم بمحتوى عربي ذي أبعاد ثقافية، علاوة على حرصنا على غرس القيم الأخلاقية والمهارات الحياتية الأساسية بين أوساط الأطفال.
وتابعت القحطاني: "يتجاوز الموسم الرابع من "سراج" البُعد الترفيهي، على اعتبار أنه يروم الارتقاء ليصبح منصة للتمكين المعرفي والثقافي. فمن خلال استكشاف مواضيع متنوعة، من روايات وقصص آسرة، فهو لا يقتصر فقط على تعزيز التعلم بين الأطفال، بل يسعى أيضًا لجعلهم يستكشفون النسيج الغني لثقافتنا ولغتنا".
وأضافت القحطاني: "تقدم كل حلقة حدثًا أو تحديًا متميزًا، حيث تعمل الشخصيات في "سراج" بشكل جماعي لإيجاد حلول إبداعية ذات أهداف تثقيفية. هذه القصص مستوحاة من تجارب الحياة الواقعية للأطفال، مما يمكنهم من تطبيق مهارات التفكير الناقد في حل التحديات اليومية".
تشمل الموضوعات الرئيسية لهذا الموسم التنمية الشخصية والعلاقات والبيئة والتكنولوجيا، التي يتم استكشافها من خلال تفاعل الشخصيات مع مواقف مختلفة ذات الصلة.
وقالت القحطاني: "من خلال برنامج "سراج"، نطمح إلى تنشئة جيل لا يمتلك المهارات العملية الأساسية فحسب، بل يحافظ أيضًا على ارتباط عميق بتراثه وهويته. وبذلك، سيساهمون بنشاط في التنمية والازدهار المستمرين لوطننا".
وأوضحت القحطاني أن رقابتهم الدقيقة للإنتاج تمتد إلى جوانب مختلفة، قائلة: "لقد حرصنا أن نُدير كل جانب من جوانب الإنتاج بعناية، بما في ذلك اختيار العناوين وضمان مواءمة المحتوى لفئة عمرية معنية. كما أجرينا عمليات تدقيق للمحتوى واقترحنا تحسينات وقيّمنا الأغاني والألحان".
سيضم موسم "سراج" الجديد إحدى عشرة حلقة؛ وستكون الحلقة الأولى متاحة للعرض على تلفزيون قطر، غدًا في 13 أكتوبر، في الساعة 3:30 عصرًا، على أن تليها حلقات أخرى ستبث كل يوم الجمعة، وإعادة الحلقات كل يوم السبت في الساعة 9 صباحًا، وسيتم لاحقًا تحميل جميع الحلقات على قناة سراج على اليوتيوب.
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