فندق باب القصر يستضيف فعالية شيقة لرياضة الملاكمة

(MENAFN
- Iris Media Press Services) أبوظبي: أقيمت في فندق باب القصر ،فعالية الملاكمة الأضخم على الإطلاق في أبوظبي , بحضور الشيخ احمد بن سعيد بن طحنون ال نهيان ومعالي محمد نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى سلطنة عمان وعدد من كبار المسؤولين .
كما شهد الفعالية التي نظمتها (اكاديمية كينس للملاكمة Kane’s Boxing Academy) امس حوالى 250 من عشاق هذه الرياضة المميزة التي استغرقت ثلاث ساعات حيث استمتع الجمهور بمباريات تحبس الأنفاس ضمن أجواء حماسية رائعة.
تنافس خلال هذه الفعالية الرياضية المميزة, ملاكمون محترفون وهواة على حدٍ سواء، وتضمنت مباريات ملاكمة للمبتدئين والشباب ومباريات ملاكمة احترافية وفقرة توزيع الجوائز على نحو حي ومباشر، فضلًا عن منصات المأكولات الشهية والمشروبات الفاخرة وكل ما يلزم لإضفاء مزيدًا من الروعة على الأجواء.
ورحب السيد مرشد الشامسي مدير التشريفات في فندق باب القصر بمثل هذه الفعاليات الرياضية المميزة التي تثير اعجاب عشاق الملاكمة في دولة الامارات حيث كان الضيوف على موعد مع عرض رائع للمهارات الرياضية الاماراتية والعربية والاجنبية ،
واوضح الشامسي ان فندق باب القصر سوف يواصل جهوده لاستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية والثقافية في المرحلة المقبلة .
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