إماراتي ومصري وفلبيني يحصد كل منهم 100 ألف درهم في سحوبات "محظوظ سبت الملايين" رقم 149

(MENAFN
- Ewings) 11 أكتوبر 2023، دبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن إطار هيكلة الجوائز الجديدة والأكثر ديناميكية لسحوبات "محظوظ سبت الملايين"، تقاسم ثلاثة من سعداء الحظ جائزة سحب القرعة الثلاثي، والتي تقدم أسبوعياً 300 ألف درهم لثلاثة من المشاركين، حيث شهدت السحوبات التي تحمل الرقم 149 فوز كل من محمد من دولة الإمارات، وطارق من مصر، وجيرمي من الفلبين بمبلغ 100 ألف درهم لكل منهم.
وتُعد السحوبات رقم 149 هي النسخة الثانية من السحوبات المباشرة التي يتم فيها تطبيق الهيكلة الجديدة للجوائز، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد الفائزين وزيادة فرص الفوز لجميع المشاركين، الأمر الذي يعزز مكانة "محظوظ سبت الملايين" الرائدة في مجال الترفيه والجوائز الأسبوعية السخية، وقد شهدت سحوبات ليلة السبت الموافق 7 أكتوبر فوز 129,536 مشاركاً بجوائز نقدية بلغت قيمتها الإجمالية قدرها 1,929,015 درهم.
يشارك الفائزون قصصهم الملهمة مع العالم، وهو ما يجسد التشويق والتنوع الذي يتسم به مجتمع "محظوظ".
الفائز الأول هو محمد، إماراتي الجنسية البالغ من العمر 37 عاماً من دبي، وهو موظف متفانٍ في القطاع الحكومي. على الرغم من أن محمد قد اعتاد على متابعة البث المباشر لبرنامج السحوبات كل ليلة سبت، إلا أنه لم يتمكن من متابعته هذه المرة، غير أن مفاجأة سارة كانت بانتظاره عندما تحقق من رصيد حسابه على "محظوظ" لاحقاً ليكتشف أنه كان من ضمن الذين اختارهم الحظ في تلك الليلة. ويخطط محمد لمشاركة جائزته مع عائلته وربما شراء سيارة جديدة، ويمتلك هذا الفوز بالنسبة له مذاقاً خاصاً، لا سيما أنه لم يسبق له الفوز بمثل هذا المبلغ من قبل.
أما الفائز الثاني فهو طارق، مصري الجنسية البالغ من العمر 63 عاماً، والذي يعيش ويعمل طاهياً في دبي منذ 34 عاماً. كان الشيف طارق قد فقد زوجته بسبب مرض السرطان قبل أربع سنوات، ولديه ابنان يقيمان حالياً في كندا. بدأ طارق المشاركة في "محظوظ" منذ عام واحد فقط، غير أن تلك الليلة لم تكن كمثيلاتها بالنسبة له، حيث كان نائماً في وقت عرض برنامج البث المباشر للسحوبات، وقام عند استيقاظه بالتحقق من رصيد حسابه ليكتشف أنه قد فاز بمبلغ 100 ألف درهم في لمح البصر، الأمر الذي جعله يشعر بسعادة غامرة وهو لا يكاد يصدق ما حدث، حتى أنه وجد صعوبة في العودة للنوم. يصف طارق هذا الفوز بالمعجزة، وهو يعتزم استخدام جزء من مبلغ الجائزة لمساعدة بعض معارفه الذين يعرف أنهم في حاجة لمد يد العون لهم، وادخار باقي المبلغ.
بالنسبة لجيرمي، فيليبيني الجنسية والذي يبلغ من العمر 37 عاماً، فقد توج الفائز الثالث بجائزة سحب القرعة الثلاثي. جيرمي هو متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات ويعمل في شركة خاصة لمواد البناء في دبي. بدأت رحلة الأب المحب لابن في الرابعة عشر من العمر مع "محظوظ" عام 2021 عندما تعرف على السحب عن طريق أحد أصدقائه. وقد اعتاد المشاركة حسب استطاعته المادية. شعر جيريمي بسعادة غامرة عندما اكتشف أنه قد فاز بمبلغ 100 ألف درهم عند متابعة البث المباشر لبرنامج السحب، وسارع حيناها بمشاركة الأخبار المذهلة مع ابنه وأخته، اللذين غمرتهم الفرحة. تُعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها جيرمي بمثل هذا المبلغ الضخم، وهو يخطط لاستخدامه لتسوية بعض التزاماته المالية وتوفير تكاليف تعليم ابنه. يستمتع جيرمي في أوقات فراغه بالعزف على الجيتار والغناء والرقص ومشاهدة الأفلام.
يمكن المشاركة في سحوبات "محظوظ" عبر شراء عبوة مياه واحدة مقابل 35 درهم للدخول في السحوبات الأسبوعية التي تتألف من السحب الكبير لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20 مليون درهم، والجائزة الثانية التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الثالثة التي تبلغ قيمتها 150 ألف درهم، والجائزة الرابعة التي تمنح الفائز مشاركة مجانية في محظوظ سبت الملايين بقيمة 35 درهم، والجائزة الخامسة التي تبلغ قيمتها 5 دراهم، بالإضافة إلى سحب القرعة الثلاثي الأسبوعي المضمون، والذي يقدم جائزة بقيمة 300 ألف درهم موزعة على ثلاثة فائزين بواقع 100 ألف لكل منهم.
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